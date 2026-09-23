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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ढाका के रिक्शावाले की सुरीली आवाज वायरल, रो पड़े लोग

Video: ढाका के रिक्शावाले की सुरीली आवाज वायरल, रो पड़े लोग

Viral Video: सरोवर मंसूर का यह गाना सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए हैं. हजारों लोगों ने उनकी तारीफ में कमेंट्स किए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 11:05 PM (IST)
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कहते हैं कि हुनर किसी पहचान या अमीरी का मोहताज नहीं होता. इस बात को सच कर दिखाया है बांग्लादेश के ढाका में रहने वाले एक साधारण से रिक्शा चालक ने. दिनभर सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपना पेट पालने वाले इस शख्स की सुरीली आवाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनकी गायकी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए हैं.

कौन हैं यह रिक्शा चालक?

इस हुनरमंद शख्स का नाम सरोवर मंसूर है. सरोवर अपनी रोजमर्रा की रोजी-रोटी के लिए ढाका की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं. जिंदगी में तमाम तकलीफों और गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने अंदर छिपे संगीत के शौक को कभी मरने नहीं दिया. वे न सिर्फ बंगाली और अंग्रेजी के पुराने मशहूर गाने बड़ी ही खूबसूरती से गाते हैं, बल्कि खुद भी नए गाने और धुनें तैयार करते हैं.

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बॉब डिलन का गाना गाकर जीता सबका दिल

सरोवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में वे मशहूर गायक बॉब डिलन का विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी गाना 'ब्लोइंग इन द विंड' गाते हुए नजर आ रहे हैं. जिस सादगी और दिल को छू लेने वाले अंदाज में उन्होंने यह गाना गाया है, उसने पूरी दुनिया के लोगों को अपना मुरीद बना लिया है. सरोवर का सपना एक पेशेवर गायक बनने का है, लेकिन पेट पालने की मजबूरी के कारण उन्हें रिक्शा चलाना पड़ता है.

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वीडियो देखकर भावुक हुए सोशल मीडिया यूजर्स

सरोवर मंसूर का यह गाना सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए हैं. हजारों लोगों ने उनकी तारीफ में कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा... "इसकी आवाज बेहद सुरीली और प्यारी है. मुझे तो इसका गाना बॉब डिलन से भी ज्यादा अच्छा लगा." दूसरे यूजर ने दुख जताते हुए लिखा... "यह वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. हमारे देश में हुनर हमेशा पैसे से हार जाता है. अगर इन्हें मौका मिलता, तो ये एक बहुत बड़े सिंगर बन सकते थे." तीसरे यूजर ने कमेंट किया: "यह बंदा सिंगर बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन किस्मत और पेट की भूख ने इसे रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया." एक और यूजर ने लिखा: "टीवी के रियलिटी शो में गाने वाले नकली गायकों से तो यह लाखों गुना बेहतर गाता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 11:05 PM (IST)
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