Video: ढाका के रिक्शावाले की सुरीली आवाज वायरल, रो पड़े लोग
Viral Video: सरोवर मंसूर का यह गाना सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए हैं. हजारों लोगों ने उनकी तारीफ में कमेंट्स किए हैं.
कहते हैं कि हुनर किसी पहचान या अमीरी का मोहताज नहीं होता. इस बात को सच कर दिखाया है बांग्लादेश के ढाका में रहने वाले एक साधारण से रिक्शा चालक ने. दिनभर सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपना पेट पालने वाले इस शख्स की सुरीली आवाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनकी गायकी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए हैं.
कौन हैं यह रिक्शा चालक?
इस हुनरमंद शख्स का नाम सरोवर मंसूर है. सरोवर अपनी रोजमर्रा की रोजी-रोटी के लिए ढाका की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं. जिंदगी में तमाम तकलीफों और गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने अंदर छिपे संगीत के शौक को कभी मरने नहीं दिया. वे न सिर्फ बंगाली और अंग्रेजी के पुराने मशहूर गाने बड़ी ही खूबसूरती से गाते हैं, बल्कि खुद भी नए गाने और धुनें तैयार करते हैं.
बॉब डिलन का गाना गाकर जीता सबका दिल
सरोवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में वे मशहूर गायक बॉब डिलन का विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी गाना 'ब्लोइंग इन द विंड' गाते हुए नजर आ रहे हैं. जिस सादगी और दिल को छू लेने वाले अंदाज में उन्होंने यह गाना गाया है, उसने पूरी दुनिया के लोगों को अपना मुरीद बना लिया है. सरोवर का सपना एक पेशेवर गायक बनने का है, लेकिन पेट पालने की मजबूरी के कारण उन्हें रिक्शा चलाना पड़ता है.
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वीडियो देखकर भावुक हुए सोशल मीडिया यूजर्स
सरोवर मंसूर का यह गाना सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए हैं. हजारों लोगों ने उनकी तारीफ में कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा... "इसकी आवाज बेहद सुरीली और प्यारी है. मुझे तो इसका गाना बॉब डिलन से भी ज्यादा अच्छा लगा." दूसरे यूजर ने दुख जताते हुए लिखा... "यह वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. हमारे देश में हुनर हमेशा पैसे से हार जाता है. अगर इन्हें मौका मिलता, तो ये एक बहुत बड़े सिंगर बन सकते थे." तीसरे यूजर ने कमेंट किया: "यह बंदा सिंगर बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन किस्मत और पेट की भूख ने इसे रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया." एक और यूजर ने लिखा: "टीवी के रियलिटी शो में गाने वाले नकली गायकों से तो यह लाखों गुना बेहतर गाता है."
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