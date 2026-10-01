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प्लास्टर छोड़ मजदूर बने प्रभुदेवा, 'प्रेमिका ने प्यार से' पर किया डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माणाधीन मकान में दो मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए हैं. एक मजदूर के हाथ में कन्नी और सीमेंट की परात है, तो दूसरा भी काम में पूरी तरह से व्यस्त है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Oct 2026 10:20 AM (IST)
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इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, जिसमें कुछ मजदूर अपनी कड़ी मेहनत के बीच तगड़ा एंटरटेनमेंट तड़का लगाते नजर आ रहे हैं. मकान की दीवार पर प्लास्टर चढ़ाते-चढ़ाते इन मजदूरों का डांस फीवर इस कदर चढ़ा कि उन्होंने औजार छोड़कर सीधे भारतीय डांस आइकन प्रभुदेवा के आइकॉनिक गाने 'प्रेमिका ने प्यार से' पर ऐसा जोरदार डांस शुरू कर दिया कि देखने वाले भी हक्के-बक्के रह गए.

प्लास्टर छोड़ा और पकड़ ली प्रभुदेवा वाली स्पीड

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माणाधीन मकान में दो मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए हैं. एक मजदूर के हाथ में कन्नी और सीमेंट की परात है, तो दूसरा भी काम में पूरी तरह से व्यस्त है. लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में प्रभुदेवा का सुपरहिट गाना बजता है, उनका मूड एकदम बदल जाता है. मजदूर तुरंत अपना काम रोकते हैं और कमर मटकाकर ऐसे-ऐसे डांस स्टेप्स दिखाने लगते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे-अच्छे डांसर्स भी शर्मा जाएं.

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कन्नी और परात के साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी का जलवा

सबसे मजेदार बात यह है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग और बिना किसी बड़े सेट के, इन मजदूरों ने जो एनर्जी दिखाई है, वो वाकई तारीफ के काबिल है. हाथ में सीमेंट की परात लिए मजदूर भी पैर से ताल मिलाते हुए पूरे मूड में थिरक रहा है. प्रभुदेवा के इस कठिन और तेज गति वाले गाने पर इन मजदूरों के कदम इतनी सफाई से थिरक रहे हैं कि लग ही नहीं रहा वे थके-हारे मजदूर हैं. उनका यह बेफिक्र अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर आए फनी और तारीफों भरे रिएक्शंस

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. नेटिजन्स इस वीडियो को बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं और तरह-तरह के मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "काम के साथ-साथ पैशन को जिंदा रखना इसे ही कहते हैं." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मकान मालिक सोच रहा होगा कि प्लास्टर आज होगा भी या सिर्फ प्रभुदेवा पार्ट-2 ही चलेगा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 10:20 AM (IST)
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