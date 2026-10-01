प्लास्टर छोड़ मजदूर बने प्रभुदेवा, 'प्रेमिका ने प्यार से' पर किया डांस
वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माणाधीन मकान में दो मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए हैं. एक मजदूर के हाथ में कन्नी और सीमेंट की परात है, तो दूसरा भी काम में पूरी तरह से व्यस्त है.
इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, जिसमें कुछ मजदूर अपनी कड़ी मेहनत के बीच तगड़ा एंटरटेनमेंट तड़का लगाते नजर आ रहे हैं. मकान की दीवार पर प्लास्टर चढ़ाते-चढ़ाते इन मजदूरों का डांस फीवर इस कदर चढ़ा कि उन्होंने औजार छोड़कर सीधे भारतीय डांस आइकन प्रभुदेवा के आइकॉनिक गाने 'प्रेमिका ने प्यार से' पर ऐसा जोरदार डांस शुरू कर दिया कि देखने वाले भी हक्के-बक्के रह गए.
प्लास्टर छोड़ा और पकड़ ली प्रभुदेवा वाली स्पीड
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माणाधीन मकान में दो मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए हैं. एक मजदूर के हाथ में कन्नी और सीमेंट की परात है, तो दूसरा भी काम में पूरी तरह से व्यस्त है. लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में प्रभुदेवा का सुपरहिट गाना बजता है, उनका मूड एकदम बदल जाता है. मजदूर तुरंत अपना काम रोकते हैं और कमर मटकाकर ऐसे-ऐसे डांस स्टेप्स दिखाने लगते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे-अच्छे डांसर्स भी शर्मा जाएं.
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कन्नी और परात के साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी का जलवा
सबसे मजेदार बात यह है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग और बिना किसी बड़े सेट के, इन मजदूरों ने जो एनर्जी दिखाई है, वो वाकई तारीफ के काबिल है. हाथ में सीमेंट की परात लिए मजदूर भी पैर से ताल मिलाते हुए पूरे मूड में थिरक रहा है. प्रभुदेवा के इस कठिन और तेज गति वाले गाने पर इन मजदूरों के कदम इतनी सफाई से थिरक रहे हैं कि लग ही नहीं रहा वे थके-हारे मजदूर हैं. उनका यह बेफिक्र अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
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सोशल मीडिया पर आए फनी और तारीफों भरे रिएक्शंस
वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. नेटिजन्स इस वीडियो को बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं और तरह-तरह के मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "काम के साथ-साथ पैशन को जिंदा रखना इसे ही कहते हैं." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मकान मालिक सोच रहा होगा कि प्लास्टर आज होगा भी या सिर्फ प्रभुदेवा पार्ट-2 ही चलेगा."
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