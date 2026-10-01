कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?

कार्थी की स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'सरदार 2' साल की मच अवेटेड फिल्म थी और काफी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. हालांकि सिनेमाघरों में दस्त देन के बाद ये दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई निराशाजनक ढंग से सिनेमाघरों में इसका सफ़र खत्म हुआ. अब, थिएटर रिलीज होने के सिर्फ़ तीन हफ्ते बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं.

'सरदार 2' ओटीटी पर कहां देखें?

जो लोग कार्थी की 'सरदार 2' थिएटर में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. दरअसल इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जी हां 'सरदार 2' गुरुवार, 1 अक्टूबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है.

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ये फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई था, इसलिए इसे सिनेमाघरों से OTT पर आने के लिए 21 दिन का समय मिला. फिल्म का डिजिटल प्रीमियर इतनी जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि सिनेमाघरों में इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था और बॉक्स-ऑफ़िस पर इसकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी. अब ओटीटी पर जल्द रिलीज होने से 'सरदार 2' को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने और स्ट्रीमिंग पर बेहतर प्रतिक्रिया पाने का एक और मौका मिला है.

'सरदार 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

खबरों के मुताबिक, 'सरदार 2' ने दुनिया भर में अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ के दौरान लगभग 23.85 करोड़ की कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक भारत में इसका कलेक्शन लगभग 19 करोड़ रहा, जबकि विदेशी बाज़ारों से इसने 4.85 करोड़ की कमाई की.

विजय और सरदार के रूप में कार्थी की वापसी

'सरदार 2' में कार्थी ने डबल रोल प्ले किया है. कहानी RAW एजेंट विजय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने साथी एजेंट वालरस के गायब होने की जांच कर रहा है, मरने से पहले, वालरस एक रहस्यमयी चाबी छोड़ जाता है, जिससे विजय को पता चलता है कि ऐसी ही चाबियां कई अन्य लोगों और एक बड़ी साज़िश से जुड़ी हैं. जांच के दौरान विजय का सामना 'ब्लैक डैगर' से होता है, जो एक खतरनाक योजना (जिसमें बायोलॉजिकल खतरा शामिल है) के तहत उन चाबियों की तलाश कर रहा है. जैसे-जैसे मिशन आगे बढ़ता है, विजय एक बार फिर अपने पिता, सरदार की विरासत की ओर खिंचा चला आता है.

'सरदार 2' की कास्ट और क्रू

पी एस मित्रन द्वारा निर्देशित 'सरदार 2' में कार्थी, एस जे सूर्या, मालविका मोहनन, आशिका रंगनाथ, रजीशा विजयन, योगी बाबू और अच्युत कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. बाबू एंटनी भी डीआरडीओ चीफ टाइगर हरिश्चंद्र के रूप में नज़र आते हैं. फिल्म का संगीत सैम सीएस ने तैयार किया है. यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई 'सरदार' के बाद इस स्पाई-थ्रिलर फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाती है. इस फ़िल्म को प्रिंस पिक्चर्स और IVY एंटरटेनमेंट के बैनर तले एस लक्ष्मण कुमार और ईशान सक्सेना ने प्रोड्यूस किया है,