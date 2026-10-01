गुरुवार (01 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए. टीम के लिए नंबर पांच पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन बनाए. वहीं अभिषेक शर्मा (07), संजू सैमसन (07), अक्षर पटेल (08), तिलक वर्मा (02), शिवम दुबे (03) और कप्तान श्रेयस अय्यर (13) पूरी तरह से फ्लॉप रहे.

मुश्किल पिच पर ईशान की पारी ने टीम इंडिया को 150 रनों का आंकड़ा पार करने में मदद की. अगर ईशान का बल्ला भी नहीं चलता तो 100 के भी लाले पड़ सकते थे. सीधा-सीधा कहा जाए तो ईशान ने टीम इंडिया की लाज बचा ली. इसके अलावा ओपनिंग पर उतरने वाले वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी रन निकले. वैभव ने 21 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 38 रन बनाए. इस दौरान श्रीलंका के लिए कप्तान सहान अराच्चिगे और थरिंदु रत्नायके ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

Innings Break!



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Over to our bowlers in the semi-final 🎯



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भारत की खराब शुरुआत

निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही. टीम ने पहला विकेट सिर्फ 12 रन पर अभिषेक शर्मा के रूप में गंवाया. इसके बाद 24 रन पर टीम का दूसरा विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा. आगे बढ़ते हुए वैभव सूर्यवंशी आउट हुए और 59 रन पर भारत को तीसरा झटका लगा. 87 रन के स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर पवेलियन लौटे.

विकेट इसके बाद भी गिरते रहे, लेकिन एक छोर पर ईशान किशन खड़े रहे और उनके बल्ले से रन निकलते रहे. 112 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल आउट हुए. 125 रन पर तिलक वर्मा पवेलियन लौटे. फिर सातवां विकेट 151 रन पर गिरा, जब शिवम दुबे आउट हुए.

गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान से हो सकती है भिड़ंत

इवेंट का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया था. बारिश के कारण 13-13 ओवर के हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत हासिल करके फाइनल में कदम रख दिया. अब अगर भारती टीम भी श्रीलंका के खिलाफ मैच में जीत हासिल कर लेती है, तो फिर फाइनल यानी गोल्ड मेडल का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे सेमीफाइनल का नतीजा क्या आता है.

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