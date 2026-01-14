कई बॉलीवुड फिल्मों में बेहतरीन गाने देने वाले मशहूर सिंगर हनी सिंह अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए चर्चा में रहते हैं. अब हाल ही में एक बार फिर से हनी सिंह एक विवाद में फंस गए हैं. ये विवाद हुआ है उनके लाइव कॉन्सर्ट में जब सिंगर ने हजारों लोगों की भीड़ में कुछ ऐसा आपत्तिजनक कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए. बस देखते ही देखते उनका ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया.

दरअसल, हाल ही में हनी सिंह दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे. यहां पर हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक उनके गानों का लुत्फ उठाने पहुंचे थे. इसी बीच हनी सिंह ने दिल्ली की सर्दी का जिक्र किया और इसी साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की. जिसने उनके फैंस का दिल दुखा दिया. ऐसा बोलते हुए उनका किसी ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो देखते ही देखते तेजी से वायरल भी हो गया. इस वीडियो पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं.

इंटिमेसी को लेकर हनी सिंह के बिगड़े बोल

इस वीडियो में हनी सिंह कर रहे हैं, 'दिल्ली में इतनी तेज़ सर्दी होती है कि यहां इंटिमेट होना अच्छा लगता है'. हनी सिंह का ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोगों का गुस्सा भी उन पर फूट पड़ा. कोई उन्हें नशेड़ी कह रहा है, तो वहीं कोई उनके लिए कह रहा है कि वो कभी सुधर नहीं सकते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आपसे ये उम्मीद नहीं थी', यहां तक कि कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हनी सिंह नशे में ऐसा बोल रहे हैं. इसी तरह लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो पर दी हैं.

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हनी सिंह किसी विवाद में फंसे हों. इससे पहले भी वो कई बार ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं. इसके अलावा उनके कुछ गाने भी ऐसे हैं जो काफी विवादित हैं. हनी सिंह ने कई बार अपनी इस इमेज को सुधारने की कोशिश भी की लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं.