भारत और बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक तनाव चरम पर है. आईसीसी के साथ हालिया बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने फिर से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत यात्रा ना करने की बात उठाई थी. इसी बीच राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा ODI मैच खेला गया. इस मुकाबले में बांग्लादेश के अंपायर शरफुद्दौला सैकत को अंपायरिंग करते देखा गया.

शरफुद्दौला सैकत भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका में नजर आए थे. यह मामला ऐसा समय में सामने आया है, जब BCB ने भारत जाने पर अपने खिलाड़ियों और खेल प्रशंसकों के लिए सुरक्षा चिंता व्यक्त की थी. दूसरे वनडे मैच में भी शरफुद्दौला, थर्ड अंपायर के रोल में नजर आए हैं.

BCB की आपत्ति, फिर भी बांग्लादेशी अंपायर कैसे आया भारत

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले ICC को लिखे पत्र में भारत जाने पर अपने खिलाड़ियों और स्टाफ को खतरा होने की बात कही थी. उसके बाद वह आईसीसी के साथ हालिया बैठक में फिर से सुरक्षा का मुद्दा उठा चुका है. फिर भी अंपायर शरफुद्दौला आखिर भारत कैसे आ गए.

दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायर कौन होगा, इसका फैसला किसी देश का बोर्ड नहीं करता है. ये अंपायर आईसीसी के अंतर्गत आते हैं और आईसीसी ही फैसला लेता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायर कौन और किस देश से होगा. इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहकर भी शरफुद्दौला के भारत आने के मामले में दखल नहीं दे सकता.

भारत ने बनाए 284 रन

राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे और एक समय टीम इंडिया ने 118 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे. मगर केएल राहुल ने 112 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेल टीम इंडिया को संभाला और 284 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

