ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?

Iran Protest: ईरान की जनता देश के सुप्रीम लीडर खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के विरोध में उग्र आंदोलन कर रही है. अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Jan 2026 08:52 PM (IST)
ईरान में पिछले कई हफ्तों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. ईरान की जनता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के विरोध में उग्र आंदोलन कर रही है. जनता में फैले इस विरोध को खत्म करने के लिए ईरान के सुरक्षा बल लगातार ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं. अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए ईरान पर संभावित हमला करने के संकेत भी दिए हैं.

हालांकि, अमेरिका के ईरान पर हमला करने और लोगों को खामेनेई के शासन के आजादी दिलाने की बात पर कहा जा रहा है ऐसा होता है तो खामेनेई अपने पूरे परिवार के साथ देश से बाहर चले जाएंगे. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के परिवार में कौन-कौन है, उनकी कितनी संतानें हैं.

ईरान के सुप्रीम लीडर का परिवार है काफी बड़ा

ईरान वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का परिवार काफी बड़ा है. जिसमें से कई सदस्य दुनिया के कई अन्य देशों में रहते हैं. खामेनेई की कुल छह संतानें हैं. इसमें उनके चार बेटे और दो बेटियां हैं. खामेनेई के चार बेटों में से सबसे बड़े बेटे का नाम मुस्तफा है. इसके बाद उनके तीन अन्य बेटे मोजतबा, मसूद और मायसम है. वहीं, उनकी दोनों बेटियों के नाम होदा और बुशरा हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को उनके अनौपचारिक क्राउन प्रिंस यानी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर माना जाता है. इसके अलावा, खामेनेई के अन्य तीनों बेटे भी उन्हीं की तरह धार्मिक शख्सियत के हैं. वहीं, खामेनेई की बेटियों के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि, खामेनेई के परिवार में उनके कई नाती-पोते भी हैं. जिसमें से उनके सिर्फ एक पोते मोहम्मद बघेर खामेनेई का नाम सामने आता है.

खामेनेई के परिवार में तीन भाई भी हैं

वहीं, अली खामेनेई के भाई-बहनों की बात करें, तो खामेनेई के पिता की पहली पत्नी से तीन बेटियां थीं. इनमें सभी की मौत चुकी है. वहीं, उनकी दूसरी पत्नी खदीजे मिरदामादी से चार बेटे हैं. जिसमें सबसे पहले अयातुल्लाह अली खामेनेई है. इनके बाद बदरी, हादी और हसन खामेनेई हैं. खामेनेई के भाइयों में से हसन धार्मिक नेता नहीं हैं.

यह भी पढ़ेंः डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस-ईरान समेत 75 देशों को वीजा नहीं देगा अमेरिका, क्या भारत-पाकिस्तान भी शामिल?

Published at : 14 Jan 2026 08:52 PM (IST)
