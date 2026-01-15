महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार, 15 जनवरी 2025 को मतदान होना है. इन चुनावों में सबसे ज्यादा सियासी दिलचस्पी मुंबई पर टिकी हुई है, जहां देश के सबसे समृद्ध नगर निकाय बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सत्ता को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन और उद्धव–राज ठाकरे बंधुओं का मोर्चा आमने-सामने है.

नगर निकाय चुनावों की कुल 2,869 सीटों के लिए 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा. इस दौरान 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. इनमें अकेले मुंबई से 1,700 और पुणे से 1,166 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतगणना 16 जनवरी को होगी. बीएमसी चुनाव और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों समेत 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

29 नगर निगमों के ये चुनाव छह साल से ज्यादा समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं. इन नगर निगमों का कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो चुका था. जिन नगर निगमों में मतदान हो रहा है, उनमें मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, सोलापुर, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, धुले, जालना, लातूर, नांदेड़-वाघाला, परभणि, चंद्रपुर, मालेगांव, अहिल्यानगर और इचलकरंजी शामिल हैं.

बीएमसी के 227 वार्डों में सियासी मुकाबला बेहद कड़ा है. यहां बीजेपी 137 सीटों पर, शिवसेना 90 सीटों पर और एनसीपी 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. शिवसेना (यूबीटी) ने 163 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मनसे 52 सीटों पर मैदान में है. कांग्रेस ने मुंबई में 143 और वीबीए ने 46 उम्मीदवार खड़े किए हैं. कांग्रेस ने राज्य के अन्य हिस्सों में कुल 1,263 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने का सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान मनसे प्रमुख राज ठाकरे को होगा. उन्होंने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने को केवल स्थानीय स्तर का घटनाक्रम बताया. फडणवीस ने यह भी कहा कि उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने गठबंधन सहयोगियों के बीच एक-दूसरे पर बयान न देने के नियम का उल्लंघन किया है.

बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने पूरे महाराष्ट्र में व्यापक प्रचार किया. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि गठबंधन के तीसरे घटक एनसीपी को रणनीति के तहत प्रचार से अपेक्षाकृत दूर रखा गया, ताकि गैर-हिंदू मतदाताओं को साधा जा सके.

यह बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद पहला है. उसी साल एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकांश विधायकों के साथ अलग हो गए थे और बाद में पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न उन्हें मिला. इससे पहले अविभाजित शिवसेना ने बीएमसी पर लगातार 25 वर्षों तक शासन किया था.

चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया, जब दो दशक पहले अलग हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी मतदाताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से फिर साथ आए. वहीं पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में एनसीपी के प्रतिद्वंद्वी गुटों ने भी गठबंधन किया है.

मुंबई में कांग्रेस ने इस बार अलग चुनावी रणनीति अपनाई है. महाविकास आघाड़ी के अपने सहयोगियों शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) से अलग होकर कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ गठबंधन किया है. नागपुर में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है.

प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ राज्यभर में रैलियां कीं. वहीं उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई, ठाणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में अपनी पूरी ताकत झोंकी. तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तमिलनाडु बीजेपी नेता के. अन्नामलाई भी स्टार प्रचारकों में शामिल रहे.

घोषणापत्रों में महिलाओं से जुड़े वादे चुनावी बहस के केंद्र में रहे. महायुति ने बेस्ट बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत किराया रियायत देने का वादा किया है. वहीं शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन ने घरेलू कामकाजी महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता और 700 वर्ग फुट तक के मकानों पर संपत्ति कर माफ करने का आश्वासन दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में मुंबई के प्रदूषण से निपटने, बेस्ट बसों के उन्नयन और शहर की वित्तीय स्थिति मजबूत करने को प्राथमिकता दी है.

मुंबई के महापौर पद की दौड़ भी चुनावी प्रचार का बड़ा मुद्दा बनी रही. बीजेपी ने दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) की जीत की स्थिति में मुस्लिम महापौर बन सकता है. इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मराठी महापौर बनाए जाने की बात कही. मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी यह भरोसा दिलाया कि मुंबई का महापौर “हिंदू और मराठी” ही होगा.