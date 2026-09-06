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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi: मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बना मांगी मदद, यूजर्स बोले- हिम्मत को सलाम

Delhi: मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बना मांगी मदद, यूजर्स बोले- हिम्मत को सलाम

वीडियो में छात्र मलबे के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है. उसके आसपास सिर्फ मलबा और अंधेरा नजर आ रहा है. वह बोलकर अपनी बात नहीं बता पा रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश ही काफी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 07:46 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. वीडियो में एक छात्र मलबे के बीच बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है. चारों तरफ मलबा है, निकलने की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही और हालात ऐसे हैं कि सामान्य इंसान शायद घबराकर हिम्मत हार जाए. लेकिन इस छात्र ने ऐसा नहीं किया. उसने किसी तरह अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वह वीडियो में कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी कोशिश साफ दिखाई देती है.

बोल नहीं पाया तो वीडियो को बनाया अपनी आवाज

वीडियो में छात्र मलबे के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है. उसके आसपास सिर्फ मलबा और अंधेरा नजर आ रहा है. वह बोलकर अपनी बात नहीं बता पा रहा, लेकिन कैमरे के जरिए अपनी स्थिति लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता दिखता है. ऐसे वक्त में मोबाइल से वीडियो बनाना और उसे बाहर भेजना उसके लिए मदद मांगने का शायद सबसे बड़ा जरिया था. इसी वजह से वीडियो देखने वाले लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. हादसे के बाद ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि मलबे में फंसे कुछ छात्रों ने फोन के जरिए बाहर मौजूद लोगों से संपर्क किया था.

सत्य निकेतन की इमारत में फंसे थे कई छात्र

यह हादसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर हुआ, जहां एक बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत में छात्रों के रहने के लिए PG की सुविधा थी. हादसे के बाद कई छात्रों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई और मौके पर दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, NDRF समेत कई टीमें पहुंचीं. राहत और बचाव का काम लगातार जारी रहा. शुरुआती रिपोर्टों में कई लोगों को मलबे से निकालने की जानकारी सामने आई है. अब तक तीन लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- हिम्मत को सलाम

छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग भावुक हो गए हैं. यूजर्स का कहना है कि जिस हालत में वह फंसा हुआ था, उस समय भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और मदद मांगने के लिए वीडियो बनाया. कई लोगों ने उसके जल्द सुरक्षित बाहर निकलने की दुआ की. एक यूजर ने लिखा कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी छात्र ने जिस तरह हिम्मत दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है. वहीं दूसरे यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो देखकर समझ आता है कि मलबे के अंदर फंसे लोगों के लिए हर एक मिनट कितना कीमती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 07:46 PM (IST)
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