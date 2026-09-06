Delhi: मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बना मांगी मदद, यूजर्स बोले- हिम्मत को सलाम

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. वीडियो में एक छात्र मलबे के बीच बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है. चारों तरफ मलबा है, निकलने की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही और हालात ऐसे हैं कि सामान्य इंसान शायद घबराकर हिम्मत हार जाए. लेकिन इस छात्र ने ऐसा नहीं किया. उसने किसी तरह अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वह वीडियो में कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी कोशिश साफ दिखाई देती है.

बोल नहीं पाया तो वीडियो को बनाया अपनी आवाज

वीडियो में छात्र मलबे के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है. उसके आसपास सिर्फ मलबा और अंधेरा नजर आ रहा है. वह बोलकर अपनी बात नहीं बता पा रहा, लेकिन कैमरे के जरिए अपनी स्थिति लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता दिखता है. ऐसे वक्त में मोबाइल से वीडियो बनाना और उसे बाहर भेजना उसके लिए मदद मांगने का शायद सबसे बड़ा जरिया था. इसी वजह से वीडियो देखने वाले लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. हादसे के बाद ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि मलबे में फंसे कुछ छात्रों ने फोन के जरिए बाहर मौजूद लोगों से संपर्क किया था.

सत्य निकेतन की इमारत में फंसे थे कई छात्र

यह हादसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर हुआ, जहां एक बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत में छात्रों के रहने के लिए PG की सुविधा थी. हादसे के बाद कई छात्रों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई और मौके पर दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, NDRF समेत कई टीमें पहुंचीं. राहत और बचाव का काम लगातार जारी रहा. शुरुआती रिपोर्टों में कई लोगों को मलबे से निकालने की जानकारी सामने आई है. अब तक तीन लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

सोशल मीडिया पर लोग बोले- हिम्मत को सलाम

छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग भावुक हो गए हैं. यूजर्स का कहना है कि जिस हालत में वह फंसा हुआ था, उस समय भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और मदद मांगने के लिए वीडियो बनाया. कई लोगों ने उसके जल्द सुरक्षित बाहर निकलने की दुआ की. एक यूजर ने लिखा कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी छात्र ने जिस तरह हिम्मत दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है. वहीं दूसरे यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो देखकर समझ आता है कि मलबे के अंदर फंसे लोगों के लिए हर एक मिनट कितना कीमती है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू