दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब आंखों से दिखाई देने वाली हकीकत बन गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरी सड़क के ऊपर धुएं की एक मोटी परत तैर रही है. रात का अंधेरा, स्ट्रीट लाइट की रोशनी और उस पर फैली यह धुंध. नजारा इतना डरावना है कि लोग इसे देखकर ही सांस रोकने लगें.

दिल्ली में दिखी प्रदुषण की जानलेवा चादर!

वीडियो में दिखता है कि सड़क पर गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं लेकिन उनके ऊपर आसमान में एक मोटी, सफेद और गंदी धुंध की परत फैली है. लाइटों की चमक इस स्मॉग लेयर को और ज्यादा भयानक बना रही है. यह दृश्य किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है, लेकिन यह तस्वीर है दिल्ली के ठीक बगल की सच्चाई की. यूजर्स कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा.

खतरनाक स्तर पर है पीएम का स्तर

दावों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है. हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर बेहद ऊंचे हैं, जिसके कारण रात में सड़क के ऊपर यह ‘सफेद परत’ बन जाती है. यह परत न सिर्फ दृश्यता को प्रभावित करती है बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है. सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं.

यूजर्स भी हुए परेशान

वीडियो को real_delhi_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन फिर भी फेफड़े खराब हो रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...बेहद डरावना नजारा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे देखकर जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए.

