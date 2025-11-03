Video: शांत हो जा! इतनी भयंकर लड़ाई, काबू करने आए CRPF के जवान, दिल्ली मेट्रो का वीडियो वायरल

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो में लड़ाई-झगड़ा अब एक आम बात हो गई है. कई लोगों ने कसम खाई हुई है कि वो शांति से यात्रा करेंगे ही नहीं. आए दिन लड़ाई के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ओर वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी और इसी लड़ाई को मेट्रो सुरक्षा कर्मचारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

शख्स को काबू करने में सीआरपीएफ जवानों के छूटे पसीने!

वीडियो में देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मचारी दोनों लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों लोगों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है और देखते ही देखते ये लड़ाई मारपीट में बदल गई. सुरक्षा कर्मचारी दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है.

Kalesh Inside Delhi Metro: pic.twitter.com/xAHPAtcUXx — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 2, 2025

इस लड़ाई में सुरक्षा कर्मचारियों को भी काफी धक्का-मुक्की लगी. इस दौरान अन्य यात्री में लड़ाई को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं.

यूजर्स ने दिल्ली मेट्रो को रणभूमि बताया

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो बिना लड़ाई-झगड़े के चल नहीं सकती है तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये तो रोज का हो गया है. रोजाना ही लड़ाई-झगड़ा देखने को मिलता रहता है.

काफी लोगों ने तो सवाल भी किया कि आखिरकार ये लड़ाई हो क्यों रही है. यह घटना दिल्ली मेट्रो में बढ़ते लड़ाई-झगड़ों की ओर इशारा करती है. इस तरह की लड़ाई आए दिन दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलती है कभी सीट को लेकर तो कभी किसी चीज को लेकर ये लड़ाई होती रहती है.