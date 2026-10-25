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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह का MLA पद जाएगा? विधानसभा स्पीकर की पहली प्रतिक्रिया

अनंत सिंह का MLA पद जाएगा? विधानसभा स्पीकर की पहली प्रतिक्रिया

मोकामा विधायक अनंत सिंह को लेकर बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार का कहना है कि अभी उनके कार्यालय को इस संबंध में पत्र नहीं मिला है. पढ़िए प्रेम कुमार ने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Oct 2026 08:39 PM (IST)
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मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है. पार्टी की ओर से विधानसभा सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता अविलंब रद्द करने की भी अनुशंसा की गई है. इस बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार की प्रतिक्रिया आई है.

मोकामा विधायक अनंत सिंह को JD(U) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, "मैं अखबारों, दैनिक समाचार पत्रों में देख चुका हूं कि जनता दल(यू) के द्वारा अनंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है लेकिन बिहार विधानसभा कार्यालय को इस संदर्भ में कोई पत्र प्राप्त नहीं है. पत्र प्राप्त होने के बाद समीक्षा की जाएगी और प्रक्रिया के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी..." 

'हमारे पास दल से पत्र नहीं मिला'

दोबारा उनसे एक सवाल किया गया जिस पर उन्होंने दोहराया, "अभी मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं... क्योंकि पत्र आ जाने दीजिए… अभी तो अखबार-टीवी, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं. दल विरोधी कारणों से निष्कासित किया गया है, लेकिन हमारे पास दल से पत्र नहीं मिला है…"

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के निष्कासन पर RJD का तंज, बोली- गद्दारों को कर्मों की सजा मिल रही

उपेंद्र कुशवाहा बोले- पार्टी का आंतरिक मामला

उधर, अनंत सिंह को लेकर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है. अनंत सिंह को JD(U) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर कहा, "...कौन व्यक्ति कहां पर किस तरह की राजनीति करेगा, इस पर हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है?... ये जनता दल (यूनाइटेड) का आंतरिक मामला है..." 

दूसरी ओर दिल्ली में एक नवंबर को INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली पर उन्होंने कहा, "कांग्रेस के लोग विपक्ष में लोग हैं, वे ऐसा करते रहते हैं. इससे फर्क क्या पड़ना है? जनता सच्चाई जानती है..."

यह भी पढ़ें- मल्लिकार्जुन खरगे के 'बाप' वाले बयान पर CM सम्राट की दो टूक, 'तुरंत…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Oct 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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