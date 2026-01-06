सोचिए आप चिड़ियाघर घूमने जाएं और खूंखार जानवरों के पिंजरे के सामने तस्वीरें ले रहे हों, तभी खूंखार दरिेंदा पिंजरा लांघर आप पर टूट पड़े तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है, जहां प्राणी संग्रहालय यानी जू घूमने गए लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ. वीडियो देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी और आप डर से थर थर कांपने लगेंगे.

पिंजरा लांघकर लोगों के बीच पहुंच गया आदमखोर दरिंदा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चिड़ियाघर में खूंखार जंगली तेंदुए के पिंजरे के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है. तभी लोगों की आवाजों और आवाजाही से परेशान होकर दरिंदा पिंजरे की जाली तक आ जाता है. तब तक भी लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो तेंदुए की तस्वीरें खींचते रहते हैं. लेकिन अचानक तेंदुआ आक्रामक हो जाता है और जाली पर जोर जोर से कूदकर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और यहीं से शुरू होता है खौफनाक मंजर.

मच गई अफरा तफरी

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही तेंदुआ पिंजरे पर चढ़ने की कोशिश करता है वो पिंजरे को लांघकर भीड़ में घुस जाता है जिसके बाद वहां जमकर अफरा तफरी मच जाती है. वहां खड़े एक शख्स पर तेंदुआ हमला तक कर देता है लेकिन हैरानी तब होती है जब ये मालूम चलता है कि पूरा वीडियो एआई से जनरेट किया गया है. वीडियो वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

क्या बोले यूजर्स

वीडियो को @Khadiza_kbc नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एआई ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है. एक और यूजर ने लिखा...एआई है लेकिन वीडियो देखकर कंपकंपी छूट गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आजकल असली और नकली वीडियो में पहचान करना मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल