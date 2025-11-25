Video: लाला साड़ी और सिर पर पल्लु, भाभी ने डांस से लूटी महफिल, लोग बोले- संस्कार नहीं भूलीं

Viral Dance Video: शादियों का मौसम चल रहा हो तो खुशी, मस्ती और डांस का रंग भी अपने आप बढ़ जाता है. हर शादी में दूल्हा-दुल्हन के साथ मेहमान भी अपना जलवा दिखाने में पीछे नहीं रहते. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा शादी वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे. इस वीडियो में परिवार की शादी के दौरान एक देसी भाभी ऐसा धमाकेदार डांस करती हैं कि पूरा समारोह उनके नाम हो जाता है और हर कोई बस उन्हें ही देखता रह जाता है.

देसी भाभी ने किया हरियाणवी गाने पर डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी में बहुत से लोग डीजे की धुन पर मस्ती से नाच रहे हैं. तभी भीड़ के बीच खड़ी एक देसी भाभी लाल साड़ी में डांस करती हुई सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. जैसे ही सपना चौधरी का हरियाणवी गाना बजता है, वह अपने शानदार स्टेप्स और जबरदस्त एक्सप्रेशन के साथ ऐसा डांस करती हैं कि हर कोई दंग रह जाता है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, तेज स्टेप्स और कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लगता है जैसे विवाह स्थल अचानक से स्टेज शो में बदल गया हो.

View this post on Instagram A post shared by Kavita Vikas Tomar Kavi (@kavitachaudhary95)

डांस के दौरान भाभी की ऊर्जा देखने लायक है. आसपास खड़े लोग भी नाच रहे होते हैं, पर कैमरा और देखने वालों की नजरें सिर्फ उसी भाभी पर टिक जाती हैं. शादी में मौजूद कई महिलाएं और बच्चे भी उनके पास आकर तालियां बजाते दिखाई देते हैं. वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि डांस करते वक्त भाभी पूरे समय अपना घूंघट सिर पर ही रखती हैं, जिस पर दर्शक खास प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि डांस भी किया और संस्कार भी नहीं भूलीं.

वीडियो देखकर यूजर्स ने की तारीफें

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट kavitachaudhary95 से शेयर किया गया है और तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं कोई उन्हें देसी क्वीन कह रहा है तो कोई स्टेज की जान.