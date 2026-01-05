"मासूमियत और हुस्न एक साथ" पटाखा गुड्डी गाने पर छोटी बच्ची ने हसीना संग लगाए ठुमके, झूम उठा इंटरनेट

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल खुश हो गया है. इस वीडियो में मासूमियत और खूबसूरती का ऐसा मेल देखने को मिल रहा है, जिसने इंटरनेट की जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक छोटी सी बच्ची और एक हसीन लड़की मशहूर सिंगर ज्योति नूरन के सुपरहिट गाने पटाखा गुड्डी पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं. दोनों के एक्सप्रेशन, ठुमके और तालमेल ने लोगों का दिल जीत लिया है.

मासूम बच्ची और हसीन लड़की ने किया जबरदस्त डांस

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि छोटी बच्ची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ी है. उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही है, लेकिन डांस स्टेप्स इतने दमदार हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. वहीं उसके साथ मौजूद हसीन लड़की ग्रेस और एनर्जी के साथ डांस करती दिखाई देती है. दोनों का तालमेल इतना जबरदस्त है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यह कोई रिहर्सल या अचानक बना वीडियो है.

पटाखा गुड्डी गाने पर जमकर लगाए ठुमके

पटाखा गुड्डी गाने की एनर्जी वैसे ही अलग लेवल की है, लेकिन जब इस गाने पर एक मासूम बच्ची पूरे जोश के साथ डांस करती है, तो नजारा और भी खास हो जाता है. बच्ची के एक्सप्रेशन, आंखों की शरारत और हाथों की मूवमेंट लोगों को खूब पसंद आ रही है. वहीं हसीन लड़की का स्टाइल, स्माइल और ग्रेस डांस को और खूबसूरत बना देता है.

यूजर्स ने की जमकर तारीफ, झूम उठा इंटरनेट

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि बच्ची में तो सुपरस्टार बनने के सारे गुण हैं. तो कोई कह रहा है कि मासूमियत और हुनर का ऐसा कॉम्बिनेशन कम ही देखने को मिलता है. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि बच्ची का कॉन्फिडेंस बड़े-बड़े डांसर्स को टक्कर दे रहा है. कुछ यूजर्स ने कमेंट में यह भी लिखा कि इस तरह के वीडियो मन को सुकून देते हैं. वीडियो को barkat.arora नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

