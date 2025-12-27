हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूल फंक्शन में डांस करती बच्ची की क्यूटनेस पर फिदा हो गया इंटरनेट, इसके आगे पानी मांगेगा बॉलीवुड

आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां बच्चों के टैलेंट और क्यूटनेस से भरे वीडियो मिनटों में वायरल हो जाते हैं. कभी कोई बच्चा गाना गाता नजर आता है तो कभी डांस करता.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 Dec 2025 05:44 PM (IST)
बच्चों की मासूमियत में एक अलग ही जादू होता है. उनकी छोटी-छोटी बातें, भोली मुस्कान और नटखट हरकतें किसी का भी दिल छू लेती हैं. खासकर जब बच्चे स्टेज पर कुछ परफॉर्म करते हैं, तो देखने वालों की नजरें उन पर से हटती ही नहीं, आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां बच्चों के टैलेंट और क्यूटनेस से भरे वीडियो मिनटों में वायरल हो जाते हैं. कभी कोई बच्चा गाना गाता नजर आता है तो कभी कोई अपने डांस से सबका दिल जीत लेता है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल ड्रेस पहनी एक नन्ही बच्ची स्टेज पर डांस करती दिखाई दे रही है.बच्ची का कॉन्फिडेंस और अंदाज देखकर हर कोई हैरान है. लोग उसकी मासूम अदाओं और प्यारे एक्सप्रेशन पर फिदा हो गए हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में खास

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के किसी फंक्शन के दौरान बच्ची स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दे रही है. उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करने लगती है. बच्ची बॉलीवुड फिल्म गदर के मशहूर गाने मैं निकला गड्डी लेके पर परफॉर्म कर रही है.

डांस के दौरान बच्ची कभी आंखें बंद करके इशारे करती है, तो कभी शर्माते हुए अपने चेहरे को हाथों से ढंक लेती है. उसके फेशियल एक्सप्रेशन इतने क्यूट हैं कि देखने वाले मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते, हर स्टेप में उसकी एनर्जी साफ नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे उसे डांस करना बेहद पसंद हो. 

एक्सप्रेशन ने लूटी महफिल

इस वीडियो में सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि बच्ची के एक्सप्रेशन भी लोगों का दिल जीत रहे हैं. कभी वह आंखों से इशारे करती है, तो कभी मुस्कुराकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है.डांस करते हुए वह बीच-बीच में टीचर की तरफ देखकर इशारों में बात भी करती नजर आती है, जो वीडियो को और भी ज्यादा प्यारा बना देता है. इतनी छोटी उम्र में इस तरह का कॉन्फिडेंस देखकर लोग काफी इंप्रेस हो रहे हैं.बच्ची का अंदाज इतना नैचुरल है कि लोग कह रहे हैं कि अगर यही टैलेंट आगे भी बरकरार रहा, तो यह छोटी सी बच्ची आगे चलकर बड़ी स्टार बन सकती है. 

सोशल मीडिया पर बरस रहा प्यार

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की लाइन लग गई है. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों की संख्या में लाइक्स और शेयर मिल रहे हैं. लोग बच्ची की क्यूटनेस और टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हाय, कितनी क्यूट है ये बच्ची,  तो दूसरे ने कहा, डांस और एक्सप्रेशन दोनों ही कमाल के हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा, स्कूल ड्रेस में तो ये और भी ज्यादा प्यारी लग रही है. किसी ने कमेंट किया, क्यूटनेस ओवरलोड, तो किसी ने लिखा, और यहां मैं पिघल गया. 

Published at : 27 Dec 2025 05:44 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO Cute Girl Dance School Function Dance Baby Girl Viral Video
