सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है वह भारत के लोगों के धार्मिक और कानूनी अधिकारों पर सवाल खड़े कर रहा है. यह वीडियो एक क्रिसमस इवेंट का है, जहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचकर उपद्रव करते हैं और क्रिसमस ट्री को भी तोड़ देते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इन लोगों को क्या कार्रवाई होगी?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस समय यह हंगामा शुरू हुआ, वहां कई लोग मौजूद थे. आयोजकों में से एक लड़की जो प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी, वह भी उपद्रवियों से क्रिसमस ट्री न तोड़ने की अपील करती है. इसके बावजूद क्रिसमस ट्री तोड़ा जाता है. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अपलोड कर दिया.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो क्रिसमस के दिन का बताया जा रहा है और यह घटना मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के ‘द हब फूड स्ट्रीट’ में घटित हुई है, जो लसूडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग फूड स्ट्रीट में एक निजी कंपनी की तरफ से आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में लगे क्रिसमस ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं. यही नहीं, वे धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं, जिन्हें वीडियो में साफ सुना जा सकता है. इस घटना के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें डर का माहौल साफ देखा जा सकता है.

असली धर्म नफ़रत नहीं, इंसानियत सिखाता है।



धार्मिक नारे आस्था के प्रतीक होते हैं, न कि हिंसा के औज़ार। इंदौर के द हब में क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ और “जय श्री राम” के नारे, भारत की साझी संस्कृति को कलंकित करते हैं। pic.twitter.com/EPokHqOgx1 — Dr. Laxman Yadav (@DrLaxman_Yadav) December 26, 2025

आयोजक महिला की अपील

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस इवेंट की होस्ट अराजक और हंगामा करने वाले लोगों से अपील कर रही है कि वे ऐसा न करें और क्रिसमस ट्री को नुकसान न पहुंचाएं. वह उन लोगों से कहती हुई दिख रही है कि तोड़फोड़ न करें क्योंकि इन डेकोरेशन के पीछे किसी की मेहनत लगी है. महिला आयोजक आगे कहती है कि वह उन्हें नारे लगाने से नहीं रोक रही हैं, लेकिन तोड़फोड़ और हंगामा न करें. इसके बाद वह खुद जय सिया राम के नारे लगवाती हुई दिखाई देती हैं, ताकि हंगामा करने वाले लोग शांत हो जाएं. वह यह भी कहती हैं कि वह क्रिश्चियन हैं और यह इवेंट उन्होंने आयोजित किया है, लेकिन इसके बावजूद तोड़फोड़ न की जाए.

पुलिस ने दी जानकारी

जानकारी के मुताबिक, स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और इस हंगामे का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. पुलिस का कहना है कि हंगामे से जुड़ी वीडियो प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: सपने में चिल्लाने पर भी क्यों नहीं निकलती है आवाज, क्या है इसके पीछे का साइंस