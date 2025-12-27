हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्लीज क्रिसमस ट्री मत तोड़ो... तोड़फोड़ कर रहे उपद्रवियों से गिड़गिड़ाई आयोजक बोली- 'हम जय श्री राम बोल देंगे'; वीडियो वायरल

प्लीज क्रिसमस ट्री मत तोड़ो... तोड़फोड़ कर रहे उपद्रवियों से गिड़गिड़ाई आयोजक बोली- 'हम जय श्री राम बोल देंगे'; वीडियो वायरल

इंदौर के द हब फूड स्ट्रीट में क्रिसमस इवेंट के दौरान क्रिसमस ट्री तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 02:33 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है वह भारत के लोगों के धार्मिक और कानूनी अधिकारों पर सवाल खड़े कर रहा है. यह वीडियो एक क्रिसमस इवेंट का है, जहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचकर उपद्रव करते हैं और क्रिसमस ट्री को भी तोड़ देते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इन लोगों को क्या कार्रवाई होगी?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस समय यह हंगामा शुरू हुआ, वहां कई लोग मौजूद थे. आयोजकों में से एक लड़की जो प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी, वह भी उपद्रवियों से क्रिसमस ट्री न तोड़ने की अपील करती है. इसके बावजूद क्रिसमस ट्री तोड़ा जाता है. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अपलोड कर दिया.  

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो क्रिसमस के दिन का बताया जा रहा है और यह घटना मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के ‘द हब फूड स्ट्रीट’ में घटित हुई है, जो लसूडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग फूड स्ट्रीट में एक निजी कंपनी की तरफ से आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में लगे क्रिसमस ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं. यही नहीं, वे धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं, जिन्हें वीडियो में साफ सुना जा सकता है. इस घटना के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें डर का माहौल साफ देखा जा सकता है.

आयोजक महिला की अपील

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस इवेंट की होस्ट अराजक और हंगामा करने वाले लोगों से अपील कर रही है कि वे ऐसा न करें और क्रिसमस ट्री को नुकसान न पहुंचाएं. वह उन लोगों से कहती हुई दिख रही है कि तोड़फोड़ न करें क्योंकि इन डेकोरेशन के पीछे किसी की मेहनत लगी है. महिला आयोजक आगे कहती है कि वह उन्हें नारे लगाने से नहीं रोक रही हैं, लेकिन तोड़फोड़ और हंगामा न करें. इसके बाद वह खुद जय सिया राम के नारे लगवाती हुई दिखाई देती हैं, ताकि हंगामा करने वाले लोग शांत हो जाएं. वह यह भी कहती हैं कि वह क्रिश्चियन हैं और यह इवेंट उन्होंने आयोजित किया है, लेकिन इसके बावजूद तोड़फोड़ न की जाए.

पुलिस ने दी जानकारी

जानकारी के मुताबिक, स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और इस हंगामे का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. पुलिस का कहना है कि हंगामे से जुड़ी वीडियो प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 27 Dec 2025 02:33 PM (IST)
Indore Viral Video Indore Christmas Controversy Christmas Tree Vandalism Christmas Event Disruption
