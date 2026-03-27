प्रार्थना में चुपके से चॉकलेट खाते बच्चे का क्यूट वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- यही है असली जिंदगी

आजकल सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां हर चीज फटाफट वायरल हो जाती है. सोशल मीडिया पर ही आपने कई बच्चों के क्यूट वीडियो देखे होंगे जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो भी इस बार भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्कूल की प्रार्थना के दौरान जहां बाकी बच्चे आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रार्थना बोल रहे थे, वहीं एक नन्हा बच्चा चुपके-चुपके चॉकलेट खाने में बिजी नजर आया. बच्चे की इस मासूम हरकत का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है. बच्चे की मासूमियत और छुपकर खाने वाला अंदाज इतना क्यूट है कि इंटरनेट यूजर्स इसे बार-बार देख रहे है.



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प्रार्थना के बीच चुपके से चॉकलेट खाता दिखा क्यूट बच्चा



वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक स्कूल की असेंबली में प्रार्थना चल रही है और सभी बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं. तभी एक बच्चा मौका देखकर धीरे से अपनी चाकलेट निकालता है और आंखें बंद कर खाने लगता है. मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने आंख बंद कर ली तो उसे कोई और नहीं देख पाएगा. वीडियो में बच्चे की मासूमियत देखने लायक है. वह बिना किसी टेंशन के आराम से चॉकलेट खाता नजर आता है, जबकि आसपास के बच्चे प्रार्थना में लगे हुए हैं. वहीं बच्चा अपनी चाकलेट खत्म करके उसका कचरा भी जेब में ही रख लेता है, जिसकी भी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. वहीं इस वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज और 1.8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.

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वीडियो देख लोगों को याद आया अपना बचपन



इस वीडियो को देखकर यूजर्स को अपने बचपन याद आ गया. कुछ यूजर्स ने वीडियो देखकर कमेंट किया प्रार्थना के समय बेचारा चॉकलेट खाता हुआ. वहीं एक और यूजर यह वीडियो देखकर कमेंट करता है जब बड़ा होगा तो यह वीडियो देखकर यही बच्चा खुश होगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है जी ले बेटा, यही असली जिंदगी है. एक यूजर कमेंट करता है कोई टेंशन नहीं... कोई फिक्र नहीं... यही असली बचपन है. इसके अलावा एक यूजर मजाक में कमेंट करता है भाई का लॉजिक तो देखो खुद ने आंखें बंद कर ली तो कोई और उसे नहीं देख सकता. वहीं एक यूजर ने वीडियो को देखकर लिखा अपना बचपन याद आ गया. दूसरा यूजर भी कमेंट करता है जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम बचपन ही होता है. एक यूजर इस वीडियो को अपने ऊपर लेकर कमेंट करता है मैं भी स्कूल में ऐसा ही था, पहले खाना बाकी सब बाद में. वहीं कुछ यूजर्स ने वीडियो में पीछे खड़े दूसरे बच्चे पर भी मजेदार कमेंट्स किए जो अपनी बेल्ट ठीक करता नजर आ रहा था. पीछे वाले बच्चों को देखकर भी एक यूजर कमेंट करता है पीछे वाले का स्ट्रगल बहुत ज्यादा है.

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