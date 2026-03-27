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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्रार्थना में चुपके से चॉकलेट खाते बच्चे का क्यूट वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- यही है असली जिंदगी

प्रार्थना में चुपके से चॉकलेट खाते बच्चे का क्यूट वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- यही है असली जिंदगी

इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो में स्कूल की प्रार्थना के दौरान जहां बाकी बच्चे आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रार्थना बोल रहे थे, वहीं एक नन्हा बच्चा चुपके-चुपके चॉकलेट खाने में बिजी नजर आया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Mar 2026 07:00 AM (IST)
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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Cute Kid Viral Video VIRAL VIDEO School Prayer Funny Viral Video Child Eating Chocolate In School Prayer
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