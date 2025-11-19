Video: क्यूटनेस ओवरलोड! भजन की धुन पर लाल घाघरा-चोली में खूब नाची नन्ही बच्ची, वीडियो वायरल

Cute Girl Dance Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसा प्यारा वीडियो सामने आ जाता है जो पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है. आजकल एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्ही सी बच्ची ट्रेडिशनल पोशाक पहनकर बड़े ही मासूम अंदाज में भजन की धुन पर थिरकती दिखाई देती है. यह वीडियो इतना भावुक और खूबसूरत है कि लोग इसे देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे.

लाल रंग की घाघरा-चोली में बच्ची ने किया मजेदार डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची ने लाल रंग की घाघरा-चोली पहन रखी है और माथे पर चुन्नी भी संभालकर रखी है, जो उसे और भी प्यारा लुक दे रहा है. जैसे ही भजन की धुन शुरू होती है, बच्ची धीरे-धीरे अपने हाथ हिलाते हुए कमर लचकाकर डांस करना शुरू कर देती है. उसके नन्हे-नन्हे स्टेप और भोले चेहरे के हावभाव देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए.

वह माहौल में खोकर इतने प्यारे अंदाज में नाच रही थी कि पास मौजूद एक महिला ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर इस सुंदर पल को रिकॉर्ड कर लिया. यह छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से फैल गया और हजारों लोगों तक पहुंच गया.

यूजर्स ने बच्ची की मासूमियत की तारीफें की

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में भजन-कीर्तन चल रहा था और इसी माहौल में बच्ची ने अचानक डांस करना शुरू किया, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. लोग कमेंट में उसकी मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि बच्ची की भोली अदाओं ने उनका दिन बना दिया. कुछ लोग उसे भगवान का रूप बताते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं. किसी ने उसे छोटी राधा कहा तो किसी ने क्यूटनेस की मिसाल.