फूड डिलीवरी हो या फिर इंस्टेंट डिलीवरी, इसे पूरा करने में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है वो है डिलीवरी बॉय. अगर डिलीवरी बॉय ना हो और काम करना बंद कर दें तो करोड़ों की कंपनियां एक झटके में रोड पर आ सकती हैं. इस प्रोफेशन में जितनी मेहनत है उतनी ही ज्यादा है चुनौतियां. हर कोई डिलीवरी बॉय को वो सम्मान नहीं देता जिसका वो हकदार होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जो दिखाया गया है वो लोगों की सोच से एक दम परे है.

कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को दिया बर्थडे सरप्राइज

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फूड डिलीवरी बॉय घर में बैठकर बर्थडे केक काट रहा है. लेकिन ये घर डिलीवरी बॉय का नहीं बल्कि कस्टमर का है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने कस्टमर के घर पहुंचा तो कस्टमर ने डिलीवरी बॉय के लिए एक केक अरेंज किया और उसे सरप्राइज दे डाला. वीडियो में दिख रहा है कि कस्टमर अपने परिवार के साथ बैठा है और डिलीवरी बॉय को भी साथ में बैठा रखा है. इसके बाद केक लाया जाता है और मोमबत्ती जलाकर बकायदा डिलीवरी बॉय को विश किया जाता है. इसके बाद डिलीवरी बॉय केक काटता है और सभी को खिलाता है.

मिलकर सभी ने काटा केक

दावा किया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय के बर्थडे का पता जैसे ही कस्टमर को लगा वैसे ही उन्होंने वीडियो बनाकर उसे सरप्राइज देने का प्लान बना लिया. जैसे ही डिलीवरी बॉय ने दरवाजे पर दस्तक दी, परिवार ने उसे अंदर आने को कहा और ये प्यारा सा सरप्राइज दे डाला. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

यूजर्स ने भी बांधे तारीफों के पुल तो किसी ने ले लिए मजे

वीडियो को mansharam.verma.5891 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है, बड़ा ही प्यारा काम किया है. एक और यूजर ने लिखा...मेरा भी बर्थडे है, लेकिन मुझे किसी कस्टमर ने पार्टी नहीं दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कहां मिलते हैं आजकल ऐसे लोग, केक भी खा लिया और कंटेंट भी बना लिया.

