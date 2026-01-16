अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है, स्टार गेंदबाज नवीन उल हक टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं. भारत और श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे इस टूर्नामेंट को शुरू होने में अब करीब 20 दिन का ही समय बचा है, इससे पहले अनुभवी तेज गेंदबाज का बाहर होने इस टीम की बड़ी क्षति है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे. टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिन्हे 5-5 के 4 ग्रुप्स में रखा गया है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुप डी में शामिल है, इसमें कनाडा और यूएई भी है. अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन टीम इतिहास में कई बड़े उलटफेर कर चुकी है. टीम सुपर-8 में जाने की प्रबल दावेदार है, लेकिन 48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके नवीन उल हक का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है. वह आईपीएल समेत दुनिया की कई लीग में खेलते हैं, उनकी कमी टीम को जरूर खलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए का अफगानिस्तान स्क्वॉड

राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, नवीन उल हक (बाहर).

रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।