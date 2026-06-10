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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मौत के बाद भी अपने कुत्ते को यूं रखा जिंदा, राख को लाइनर में मिला बनवाया टैटू- हर कोई हुआ भावुक

Video: मौत के बाद भी अपने कुत्ते को यूं रखा जिंदा, राख को लाइनर में मिला बनवाया टैटू- हर कोई हुआ भावुक

Viral video: क्लेयर ने एक मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली और पैच की राख को आईलाइनर इंक में मिला दिया गया. फिर इस इंक से उनके आंखों के पास आईलाइनर टैटू किया गया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 10 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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कई लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, और जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है. यूके की रहने वाली एक महिला ने अपने प्यारे कुत्ते को खोने के बाद ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी को हैरान भी किया और भावुक भी. उसने अपने कुत्ते की राख को अपने आईलाइनर में मिलवा लिया, ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके.

20 साल का साथ, फिर बिछड़ने का दर्द

यूके की परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट क्लेयर हॉब्सन अपने कुत्ते पैच के साथ करीब 20 साल तक रहीं. इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद जब पैच की मौत हुई, तो क्लेयर के लिए उसे भुला पाना बेहद मुश्किल था. वह अपने पालतू को हर वक्त अपने पास महसूस करना चाहती थीं.

फिर लिया अनोखा फैसला 

क्लेयर ने बताया कि वह दुबई शिफ्ट होने वाली थीं और उन्हें डर था कि अगर वह पैच की राख को सूटकेस में रखेंगी, तो यह अजीब लगेगा. तभी उनके दिमाग में एक अलग आइडिया आया. उन्होंने सोचा कि जैसे लोग अपने प्रियजनों की याद में टैटू बनवाते हैं, वैसे ही वह अपने कुत्ते की राख को आईलाइनर में मिलवा सकती हैं.

आईलाइनर में मिलाई राख

इसके बाद क्लेयर ने एक मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली और पैच की राख को आईलाइनर इंक में मिला दिया गया. फिर इस इंक से उनके आंखों के पास आईलाइनर टैटू किया गया. हालांकि यह पूरी तरह स्थायी नहीं है, लेकिन कई सालों तक बना रहेगा. क्लेयर का कहना है कि इस तरह उनका कुत्ता हमेशा उनके साथ रहेगा और “उनकी आंखों के जरिए दुनिया देखेगा.”

भावुक कर देने वाली वजह

क्लेयर ने कहा कि कुत्ते सबसे सच्चे और वफादार होते हैं. वे हर दिन अपने मालिक से प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हैं. यही वजह है कि वह अपने कुत्ते को इस तरह हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं.

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लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस अनोखी कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कुछ लोगों ने इसे बेहद भावुक और खास बताया, जबकि कुछ ने इसे अजीब भी कहा. लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्लेयर के अपने पालतू के प्रति प्यार और लगाव की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा...जानवर आपके साथ कुछ ही सालों के लिए होते हैं, यही सोचकर आप उन्हें गोद लें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुझे अपने बिल्ले से बेहद प्यार है, लेकिन ये पागलपन है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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