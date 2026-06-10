मौत के बाद भी अपने कुत्ते को यूं रखा जिंदा, राख को लाइनर में मिला बनवाया टैटू- हर कोई हुआ भावुक

कई लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, और जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है. यूके की रहने वाली एक महिला ने अपने प्यारे कुत्ते को खोने के बाद ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी को हैरान भी किया और भावुक भी. उसने अपने कुत्ते की राख को अपने आईलाइनर में मिलवा लिया, ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके.

20 साल का साथ, फिर बिछड़ने का दर्द

यूके की परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट क्लेयर हॉब्सन अपने कुत्ते पैच के साथ करीब 20 साल तक रहीं. इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद जब पैच की मौत हुई, तो क्लेयर के लिए उसे भुला पाना बेहद मुश्किल था. वह अपने पालतू को हर वक्त अपने पास महसूस करना चाहती थीं.

फिर लिया अनोखा फैसला

क्लेयर ने बताया कि वह दुबई शिफ्ट होने वाली थीं और उन्हें डर था कि अगर वह पैच की राख को सूटकेस में रखेंगी, तो यह अजीब लगेगा. तभी उनके दिमाग में एक अलग आइडिया आया. उन्होंने सोचा कि जैसे लोग अपने प्रियजनों की याद में टैटू बनवाते हैं, वैसे ही वह अपने कुत्ते की राख को आईलाइनर में मिलवा सकती हैं.

आईलाइनर में मिलाई राख

इसके बाद क्लेयर ने एक मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली और पैच की राख को आईलाइनर इंक में मिला दिया गया. फिर इस इंक से उनके आंखों के पास आईलाइनर टैटू किया गया. हालांकि यह पूरी तरह स्थायी नहीं है, लेकिन कई सालों तक बना रहेगा. क्लेयर का कहना है कि इस तरह उनका कुत्ता हमेशा उनके साथ रहेगा और “उनकी आंखों के जरिए दुनिया देखेगा.”

भावुक कर देने वाली वजह

क्लेयर ने कहा कि कुत्ते सबसे सच्चे और वफादार होते हैं. वे हर दिन अपने मालिक से प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हैं. यही वजह है कि वह अपने कुत्ते को इस तरह हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं.

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लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस अनोखी कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कुछ लोगों ने इसे बेहद भावुक और खास बताया, जबकि कुछ ने इसे अजीब भी कहा. लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्लेयर के अपने पालतू के प्रति प्यार और लगाव की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा...जानवर आपके साथ कुछ ही सालों के लिए होते हैं, यही सोचकर आप उन्हें गोद लें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुझे अपने बिल्ले से बेहद प्यार है, लेकिन ये पागलपन है.

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