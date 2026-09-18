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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘BJP चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि...’, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला

‘BJP चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि...’, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Sep 2026 10:24 PM (IST)
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नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल आ गया है. इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं है. वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं. 

भाजपा के विरोध में उतरे राहुल गांधी

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने कहा, ‘नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है. यह लोकतंत्र की हत्या है. BJP का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है.’ 

उन्होंने कहा, ‘वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं. लेकिन कांग्रेस न डरेगी, न झुकेगी. हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी.’

 

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 18 Sep 2026 10:07 PM (IST)
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