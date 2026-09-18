'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद मेयर और चेयरमैन के चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने कहा कि देश के हालात नॉर्थ कोरिया जैसे होते जा रहे हैं और बीजेपी का मकसद किसी भी तरह सत्ता पर काबिज रहना रह गया है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है. उन्होंने खास तौर पर जेन-जी और दूसरे युवाओं से देश को बचाने के लिए आगे आने की अपील की. उनका आरोप है कि राजस्थान में पुलिस और प्रशासन के जरिए दबाव बनाकर बीजेपी अपने मेयर और चेयरमैन बनवाने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें: निकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर

पूर्व सीएम ने हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया आरोप

पूर्व सीएम ने हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं तो वोट चोरी जैसे सवालों पर भी लोगों को गंभीरता से सोचना होगा. गहलोत इससे पहले निकाय चुनाव के बाद पार्षदों को करोड़ों रुपये के कथित प्रलोभन दिए जाने का आरोप भी लगा चुके हैं.

त्रिपोलिया बाजार अग्निकांड के पीड़ितों से मिले

पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों से मिलने पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और व्यापारियों से नुकसान की जानकारी ली. इस आग में 20 से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुईं और व्यापारियों को करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आई है.

'फायर सेफ्टी व्यवस्था की हो समीक्षा'

अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को संकट की इस घड़ी में व्यापारियों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कई व्यापारियों का सब कुछ तबाह हो गया है. साथ ही फायर सेफ्टी व्यवस्था की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

फायर NOC को लेकर उठाए सवाल

गहलोत ने फायर NOC को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कई जगह दबाव बनवाकर बिल्डिंग की NOC दिलवाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि फायर सेफ्टी इंतजामों और NOC की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमों का पालन हो रहा है.