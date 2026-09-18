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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत

'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं तो वोट चोरी जैसे सवालों पर भी लोगों को गंभीरता से सोचना होगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Sep 2026 09:29 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद मेयर और चेयरमैन के चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने कहा कि देश के हालात नॉर्थ कोरिया जैसे होते जा रहे हैं और बीजेपी का मकसद किसी भी तरह सत्ता पर काबिज रहना रह गया है. 

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है. उन्होंने खास तौर पर जेन-जी और दूसरे युवाओं से देश को बचाने के लिए आगे आने की अपील की. उनका आरोप है कि राजस्थान में पुलिस और प्रशासन के जरिए दबाव बनाकर बीजेपी अपने मेयर और चेयरमैन बनवाने की कोशिश कर रही है.

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पूर्व सीएम ने हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया आरोप

पूर्व सीएम ने हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं तो वोट चोरी जैसे सवालों पर भी लोगों को गंभीरता से सोचना होगा. गहलोत इससे पहले निकाय चुनाव के बाद पार्षदों को करोड़ों रुपये के कथित प्रलोभन दिए जाने का आरोप भी लगा चुके हैं.

त्रिपोलिया बाजार अग्निकांड के पीड़ितों से मिले

पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों से मिलने पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और व्यापारियों से नुकसान की जानकारी ली. इस आग में 20 से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुईं और व्यापारियों को करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आई है.

'फायर सेफ्टी व्यवस्था की हो समीक्षा'

अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को संकट की इस घड़ी में व्यापारियों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कई व्यापारियों का सब कुछ तबाह हो गया है. साथ ही फायर सेफ्टी व्यवस्था की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

फायर NOC को लेकर उठाए सवाल

गहलोत ने फायर NOC को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कई जगह दबाव बनवाकर बिल्डिंग की NOC दिलवाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि फायर सेफ्टी इंतजामों और NOC की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमों का पालन हो रहा है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Sep 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS
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