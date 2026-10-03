मछली पकड़ने गए और मिला मगरमच्छ' जाल खींचते ही उड़े मछुआरों के होश

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए इंसान की सांसें अटक जाती हैं. ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सनसनीखेज वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मछुआरे नदी में बड़े मजे से मछली पकड़ने के लिए अपना जाल खींच रहे थे. उन्हें लगा था कि आज भारी मात्रा में मछलियां हाथ लगी हैं और अच्छी कमाई होगी. लेकिन जैसे ही नीला जाल पानी के ऊपर आया, मछुआरों के होश फाख्ता हो गए.

पानी में बिछाया था जाल, निकल आया खतरनाक 'पानी का जल्लाद'

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी के बीच नीले रंग का बड़ा सा जाल बिछा हुआ है, जिसमें ढेर सारी मछलियां छटपटा रही हैं. मछुआरे बड़े चाव से जाल को समेट रहे थे, तभी मछलियों के बीच एक अजीब सी हलचल हुई. गौर से देखने पर पता चला कि जाल में मछलियों के साथ दो खूंखार मगरमच्छ भी फंसे हुए हैं. मगरमच्छ आराम से पानी की सतह पर तैरता हुआ अपना मुंह बाहर निकाले खड़ा था, मानो वह मछुआरों को चिढ़ा रहा हो कि 'मछली पकड़ने आए थे और मुझे साथ ले जाने का मन बना लिया क्या?'

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मछुआरों की सिटी-पिटी गुम, वीडियो देख कांप उठे लोग

जैसे ही मछुआरों को जाल के अंदर तैरते हुए मगरमच्छ की भनक लगी, उनके हाथ-पांव फूल गए. अगर जरा सी भी चूक हो जाती या जाल खींचते वक्त मगरमच्छ हमला कर देता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया पर यह डरावना और मजेदार नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं. वीडियो के बैकग्राउंड और पानी के इस खौफनाक दृश्य ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

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'मुफ्त में मिल गया बोनस', वीडियो पर आई मजेदार कमेंट्स की बाढ़

यह क्लिप इंस्टाग्राम और एक्स पर तेजी से शेयर की जा रही है. नेटिजन्स इस पर एक से बढ़कर एक चटपटे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मछुआरों ने मांगी थी छोटी मछली, भगवान ने साथ में मगरमच्छ का बोनस दे दिया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई साहब, यह मछली पकड़ना था या फिर यमराज को दावत देना?" कुछ लोग मछुआरों की हिम्मत की दाद दे रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि अगली बार जाल फेंकने से पहले ये दस बार सोचेंगे.

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