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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमछली पकड़ने गए और मिला मगरमच्छ' जाल खींचते ही उड़े मछुआरों के होश

मछली पकड़ने गए और मिला मगरमच्छ' जाल खींचते ही उड़े मछुआरों के होश

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी के बीच नीले रंग का बड़ा सा जाल बिछा हुआ है, जिसमें ढेर सारी मछलियां छटपटा रही हैं. मछुआरे बड़े चाव से जाल को समेट रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए इंसान की सांसें अटक जाती हैं. ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सनसनीखेज वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मछुआरे नदी में बड़े मजे से मछली पकड़ने के लिए अपना जाल खींच रहे थे. उन्हें लगा था कि आज भारी मात्रा में मछलियां हाथ लगी हैं और अच्छी कमाई होगी. लेकिन जैसे ही नीला जाल पानी के ऊपर आया, मछुआरों के होश फाख्ता हो गए.

पानी में बिछाया था जाल, निकल आया खतरनाक 'पानी का जल्लाद'

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटमैले पानी के बीच नीले रंग का बड़ा सा जाल बिछा हुआ है, जिसमें ढेर सारी मछलियां छटपटा रही हैं. मछुआरे बड़े चाव से जाल को समेट रहे थे, तभी मछलियों के बीच एक अजीब सी हलचल हुई. गौर से देखने पर पता चला कि जाल में मछलियों के साथ दो खूंखार मगरमच्छ भी फंसे हुए हैं. मगरमच्छ आराम से पानी की सतह पर तैरता हुआ अपना मुंह बाहर निकाले खड़ा था, मानो वह मछुआरों को चिढ़ा रहा हो कि 'मछली पकड़ने आए थे और मुझे साथ ले जाने का मन बना लिया क्या?'

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मछुआरों की सिटी-पिटी गुम, वीडियो देख कांप उठे लोग

जैसे ही मछुआरों को जाल के अंदर तैरते हुए मगरमच्छ की भनक लगी, उनके हाथ-पांव फूल गए. अगर जरा सी भी चूक हो जाती या जाल खींचते वक्त मगरमच्छ हमला कर देता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया पर यह डरावना और मजेदार नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं. वीडियो के बैकग्राउंड और पानी के इस खौफनाक दृश्य ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

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'मुफ्त में मिल गया बोनस', वीडियो पर आई मजेदार कमेंट्स की बाढ़

यह क्लिप इंस्टाग्राम और एक्स पर तेजी से शेयर की जा रही है. नेटिजन्स इस पर एक से बढ़कर एक चटपटे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मछुआरों ने मांगी थी छोटी मछली, भगवान ने साथ में मगरमच्छ का बोनस दे दिया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई साहब, यह मछली पकड़ना था या फिर यमराज को दावत देना?" कुछ लोग मछुआरों की हिम्मत की दाद दे रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि अगली बार जाल फेंकने से पहले ये दस बार सोचेंगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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