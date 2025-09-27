Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 17 महीने की मासूम बच्ची स्कूल की रसोई में खौलते दूध के बर्तन में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई . ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

जनिए क्या है पूरा मामला

ये घटना अनंतपुर जिले के बक्करायसमुद्रम गांव में स्थित अम्बेडकर गुरुकुल स्कूल की रसोई में हुई. वीडियो में देखा गया है कि स्कूल की रसोई में एस बड़ा सा बर्तन खौलते दूध से भरा था, जो स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा था. हादसे की शिकार हुई 17 महीने की अक्षिता, जिसकी मां कृष्णावेणी स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है.

Shocking negligence at Ambedkar Gurukula School. 17-month-old Akshita, daughter of a security guard, wandered into the kitchen & tragically fell into a vessel of hot milk kept for students. Despite treatment, she died of severe burns. CCTV shows the horrific incident.… pic.twitter.com/iIGBaURnlj — Ashish (@KP_Aashish) September 26, 2025

बच्ची उस दिन अपनी मां के साथ स्कूल आई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची एक बिल्ली का पीछा करते हुए स्कूल में पहुंची और बच्ची अचानक से खौलते दूध के बर्तन में गिर गई. बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मां भागकर आती है और उसे बर्तन से बाहर निकालती है.

हादसे के बाद बच्ची का परिवार सदमे में

इसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी. बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. इस दर्दनाक हादसे के बाद बच्ची का परिवार पूरी तरह से सदमे में है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़का है. लोगों ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए. लोगों ने कहा कि ऐसे खुले में चीजें नहीं रखनी चाहिए, जिस तक छोटे बच्चे आसानी से पहुंच जाते हैं.