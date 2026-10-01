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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'

फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'

फ्लाई दुबई ने हवा में मौत के खेल पर बयान जारी किया है. कंपनी ने कहा कि जांच जारी रहने तक इजराइल आने-जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ानें सस्पेंड रहेंगी.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 01 Oct 2026 09:21 AM (IST)
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फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के बाद कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी है. फ्लाई दुबई ने कहा कि कि जांच जारी रहने तक इजराइल आने-जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ानें सस्पेंड रहेंगी. 30 सितंबर को उड़ान FZ 1073 से जुड़ी घटना के बाद जांच जारी रहने तक इजराइल आने-जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ानें सस्पेंड रहेंगी.

कंपनी ने कहा, ''हमारे यात्रियों, क्रू और ऑपरेशन्स की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस अस्थायी सस्पेंशन से संबंधित अधिकारियों को अपना काम जारी रखने और घटना से जुड़ी सभी सच्चाइयों का पता लगाने में मदद मिलेगी.''

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उन्होंने कहा, ''हम उन यात्रियों से माफी मांगते हैं जिनकी यात्रा की योजनाएं प्रभावित हुई हैं और हम जहां भी संभव हो सहायता और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं.''

हीरो स्मित माछर 

बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान एफजेड1073 ने सऊदी अरब के तबुक की ओर मुड़ने से पहले आपातकालीन सिग्नल भेजे थे. विमान तेजी से नीचे की ओर जाने लगी. तबुक हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि दोनों पायलट घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना में भारतीय कैप्टन स्मित माछर हीरो रहे. उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया. वो विमान को गिराने की कोशिश कर रहे को-पायलट से भिड़ गए. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि एक पायलट ने दूसरे पायलट को चाकू घोंप दिया और ऐसा लगता है कि हमलावर पायलट ने यात्रियों को ले जा रहे विमान को गिराने की कोशिश की.

एक इजराइली यात्री ने बताया कि विमान घूमने लगा और नीचे की ओर जाने लगा, जिसके बाद यात्री और चालक दल का एक सदस्य कॉकपिट में घुसने और उस पायलट को काबू करने में सफल रहे जिसने चाकू मारा था.

स्मित माछर की पीएम मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनियाभर में लोग तारीफ कर रहे हैं.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 01 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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