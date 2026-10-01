Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाबुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन

बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन

The Paradise Box Office Day 7: नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ की कमाई में 7वें दिन यानी बुधवार को भी मंदी देखी गई. फिर भी ये तेलुगु की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

'दसारा' के बाद नानी और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने अपने पहले वीक में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. लोगों से मिले-जुले रिएक्शन और मिले-जुले रिव्यू के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा परफॉर्म किया है और ये नानी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है. हालांकि, यह अभी भी प्रभास की फ़िल्म 'द राजा साब' से पीछे है, जिसने अपने पहले हफ्ते में 130 करोड़ कमाए थे. चलिए यहां जानते हैं ‘द पैराडाइज’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘द पैराडाइज’ की 7वें दिन कमाई कितनी रही?
‘द पैराडाइज’ ने ओपनिंग वीकेंड तक ठीक कमाई की लेकिन वीकडेज में इसके कलेक्शन में हर दिन मंदी देखी जा रही है. बता दें कि 'द पैराडाइज़' ने भारत में 34.65 करोड़ के साथ शुरुआत की थी. वहीं प्रीमियर शो से इसने 11.60 करोड़ कमाए थे. पहले शुक्रवार को इसके कलेक्शन में गिरावट आई और इसने 14.90 करोड़ कमाए, लेकिन वीकेंड पर इसने अपनी रफ़्तार बनाए रखी. फिर तीसरे दिन इसने 15.25 करोड़ और चौथे दिन 15.70 करोड़ कमाए.

रिलेटेड स्टोरी >>

तमिल सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम, जानें- 'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम
तमिल सिनेमा
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन नानी के करियर का बन गया इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
October 2026 South Release: 'जेलर 2' से 'राणाबाली' तक, इस अक्टूबर थिएटर में आग लगाएंगी साउथ की ये 10 धांसू फिल्में
अक्टूबर में थिएटर में रिलीज होंगी साउथ की 10 बड़ी फिल्में, नोट कर लें तारीख
तमिल सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को 'द पैराडाइज' पर भारी पड़ी 'द वन', जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'द वन' पड़ी 'द पैराडाइज' पर भारी, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का हाल
  • सोमवार से इसके कलेक्शन में मंदी देखी जा रही है. इसने अपने 5वें दिन यानी पहले मंडे को 5 करोड़ कमाए. इसेके बाद छठे दिन यानी मंगलवार को इसने 4.40 करोड़ जोड़े.
  • वहीं ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक 'द पैराडाइज़' ने बुधवार को रिलीज के 7वें दिन भारत में 3.40 करोड़ (नेट) कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 7 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 104.90 करोड़ हो गया है.

'द पैराडाइज' बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म
'द पैराडाइज' अब इस साल तेलुगु सिनेमा की टॉप 5 सबसे ज्यादा नेट कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्टमें शामिल हो गई है. ये साल 2026 में टॉलीवुड की पांचवीं ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है. नानी की पिछली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'दसारा' (81.93 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि 'द पैराडाइज़' अपने दूसरे वीकेंड में कैसा परफॉर्म कर पाती है.

2026 की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्में

  • पेद्दी: 244.27 करोड़ रुपये
  • माना शंकरा वारा प्रसाद गारू: 218.47 करोड़ रुपये
  • इरुमुडी: 192.35 करोड़ रुपये
  • द राजासाब: 146.04 करोड़ रुपये
  • द पैराडाइज़: 101.5 करोड़ रुपये

'द पैराडाइज' के बारे में
'द पैराडाइज' में नानी के अलावा मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. 1980 के दशक पर आधारित यह फिल्म 'सवारी' नाम की एक संघर्षरत जनजाति की कहानी है, जो सरकार से कानूनी मान्यता पाने और एक सामंती शासक के अत्याचारों के खिलाफ लड़ती है.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
The Paradise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम, जानें- 'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम
तमिल सिनेमा
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन नानी के करियर का बन गया इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
October 2026 South Release: 'जेलर 2' से 'राणाबाली' तक, इस अक्टूबर थिएटर में आग लगाएंगी साउथ की ये 10 धांसू फिल्में
अक्टूबर में थिएटर में रिलीज होंगी साउथ की 10 बड़ी फिल्में, नोट कर लें तारीख
तमिल सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को 'द पैराडाइज' पर भारी पड़ी 'द वन', जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'द वन' पड़ी 'द पैराडाइज' पर भारी, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का हाल
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
साउथ सिनेमा
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, AAFF में बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर थे शिवाजी गणेशन
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, 250 से ज्यादा फिल्मों में लीड हीरो बने थे शिवाजी गणेशन
विश्व
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
दिल्ली NCR
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget