एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ है, जीतने वाली टीम का मेडल पक्का हो जाएगा. पाकिस्तान पहली फाइनलिस्ट बन गई है, जिन्होंने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया. बांग्लादेश की अब ब्रॉन्ज़ जीतने की उम्मीद बची हुई है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.