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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL Semi-Final Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस, टीम इंडिया करेगी पहले बल्लेबाजी; देखें प्लेइंग 11

IND vs SL Semi-Final Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस, टीम इंडिया करेगी पहले बल्लेबाजी; देखें प्लेइंग 11

IND vs SL Asian Games Semi-Final Live Score: एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका आमने सामने है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. यहां देखें लाइव स्कोर.

Written By : शिवम  | Updated at : 01 Oct 2026 09:46 AM (IST)

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IND vs SL Asian Games Semi-Final Live Score
Source : @BCCI

Background

एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ है, जीतने वाली टीम का मेडल पक्का हो जाएगा. पाकिस्तान पहली फाइनलिस्ट बन गई है, जिन्होंने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया. बांग्लादेश की अब ब्रॉन्ज़ जीतने की उम्मीद बची हुई है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

09:46 AM (IST)  •  01 Oct 2026

IND vs SL Semi Final Live Score: कैसा है मौसम

टॉस समय पर हुआ, मौसम भी साफ है. ऐसा लगता है कि भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल मैच पूरा हो पाएगा. भारत का क्वार्टर फाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद टीम को रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट मिला था.

09:43 AM (IST)  •  01 Oct 2026

IND vs SL Semi Final Live Score: श्रीलंका ने चुनी गेंदबाजी

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है.

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INDIAN CRICKET TEAM IND VS SL Asian Games 2026
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