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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा

आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा

आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने राज्यसभा चुनावों के बीच अखिलेश यादव से मुलाकत की है. जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं. अब तीसरा कैंडिडेट मुस्लिम होने की बात कही जा रही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 01 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों की गहमा-गहमी के बीच बुधवार को आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गयीं हैं. हालांकि खुद अखिलेश यादव या तंजीम फातिमा द्वारा इस मुलाकात को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है.

तंजीम फातिमा अपने बेटे के साथ अखिलेश यादव के आवास पर पहुंची थीं जहां दोनों के बीच करीब सवा घंटे से अधिक मुलाकात चली. इस मुलकात को लेकर इसलिए भी कयासबाजी तेज हो गयी है क्योंकि सपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अभी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा है. जबकि राजनीतिक चर्चा ये है कि सपा का तीसरा कैंडिडेट मुस्लिम हो सकता है.

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रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी ने दाखिल किया पर्चा 

सपा की ओर से बुधवार को प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है. खुद अखिलेश यादव नामांकन के समय मौजूद रहे थे. जबकि चर्चा थी कि आलोक रंजन और सलीम शेरवानी राज्यसभा जाएंगे. अब ये तय हो गया कि आलोक रंजन का नाम अब राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नहीं है. जबकि सलीम शेरवानी अभी चर्चा में हैं. इसलिए राजनीतिक जानकारी सपा के तीसरे कैंडिडेट को मुस्लिम ही मानकर चल रहे हैं. इस बीच अचानक तंजीम फातिमा का लखनऊ पहुंचना, एक नई चर्चा छेड़ दी है.

तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं

तंजीम फातिमा 2014 से 2020 के कार्यकाल में राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं.इसलिए इस बात के भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा का तीसरा कैंडिडेट वे भी हो सकतीं हैं. चूंकि सपा मुस्लिम कैंडिडेट भेजकर ओवैसी और विरोधियों का मुंह बंद कर सकती है.  इसके साथ ही 2027 में सपा इस दांव से मुस्लिम मतदाताओं को भी बड़ा संदेश दे सकती है. फ़िलहाल सपा का तीसरा कैंडिडेट कौन होगा इसकी तस्वीर दो अक्टूबर के बाद ही साफ होने की उम्मीद है.  

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Tanzeem Fatima Akhilesh Yadav UP NEWS
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