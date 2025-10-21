गुरु जी ने पटाखे जलाकर हॉस्टल के बच्चों पर फेंकी लड़! दो भागों में बंटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

दिवाली का त्योहार हमारे देश में सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का ही नहीं, बल्कि हंसी, मस्ती और थोड़ी शरारत का भी प्रतीक है. हर साल जब दीपों की झिलमिलाहट और पटाखों की धमक से वातावरण रोशन होता है, तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने इस दिवाली की खुशी में हद से ज्यादा मस्ती और थोड़ी सनसनी दोनों भर दी है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक कमांडो अकेडमी के ट्रेनर ने बच्चों के साथ मिलकर दिवाली के उत्सव को यादगार बना दिया, लेकिन उसके तरीके ने इंटरनेट पर लोगों को हक्का-बक्का कर दिया.

पटाखें की लड़ जलाकर बच्चों पर फेंकी

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमांडो अकेडमी का ट्रेनर होस्टल के बाहर बड़े ही अनोखे अंदाज में दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है. होस्टल के बच्चे बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठे हैं और मासूमियत भरे चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं. ट्रेनर उनके सामने पटाखों की लड़ जलाता है और बड़े ही जोश के साथ बच्चों को 'हैप्पी दिवाली' कहता है. जैसे ही वह जलती हुई लड़ को बच्चों के बीच फेंकता है, सारे बच्चे ऐसे तितर-बितर हो जाते हैं मानो अचानक कोई भूकंप आ गया हो.

यूजर्स ने जताई चिंता तो कुछ बोले, इतना तो चलता है

वीडियो में बच्चों की चीखें, उनके दौड़ने की हलचल और ट्रेनर की मुस्कान साफ झलकती है. इंटरनेट पर इस वीडियो को देखकर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार और दिवाली की मस्ती का हिस्सा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम,एक्स और फेसबुक पर यह वीडियो हजारों बार शेयर किया जा चुका है और हर मिनट नई टिप्पणियां जुड़ रही हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि मस्ती के माहौल में इतना तो चलता है. वीडियो को @Ramraajya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

