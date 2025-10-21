हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगुरु जी ने पटाखे जलाकर हॉस्टल के बच्चों पर फेंकी लड़! दो भागों में बंटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

गुरु जी ने पटाखे जलाकर हॉस्टल के बच्चों पर फेंकी लड़! दो भागों में बंटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक कमांडो अकेडमी के ट्रेनर ने बच्चों के साथ मिलकर दिवाली के उत्सव को यादगार बना दिया, लेकिन उसके तरीके ने इंटरनेट पर लोगों को हक्का-बक्का कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली का त्योहार हमारे देश में सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का ही नहीं, बल्कि हंसी, मस्ती और थोड़ी शरारत का भी प्रतीक है. हर साल जब दीपों की झिलमिलाहट और पटाखों की धमक से वातावरण रोशन होता है, तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने इस दिवाली की खुशी में हद से ज्यादा मस्ती और थोड़ी सनसनी दोनों भर दी है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक कमांडो अकेडमी के ट्रेनर ने बच्चों के साथ मिलकर दिवाली के उत्सव को यादगार बना दिया, लेकिन उसके तरीके ने इंटरनेट पर लोगों को हक्का-बक्का कर दिया.

पटाखें की लड़ जलाकर बच्चों पर फेंकी

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमांडो अकेडमी का ट्रेनर होस्टल के बाहर बड़े ही अनोखे अंदाज में दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है. होस्टल के बच्चे बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठे हैं और मासूमियत भरे चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं. ट्रेनर उनके सामने पटाखों की लड़ जलाता है और बड़े ही जोश के साथ बच्चों को 'हैप्पी दिवाली' कहता है. जैसे ही वह जलती हुई लड़ को बच्चों के बीच फेंकता है, सारे बच्चे ऐसे तितर-बितर हो जाते हैं मानो अचानक कोई भूकंप आ गया हो.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स ने जताई चिंता तो कुछ बोले, इतना तो चलता है

वीडियो में बच्चों की चीखें, उनके दौड़ने की हलचल और ट्रेनर की मुस्कान साफ झलकती है. इंटरनेट पर इस वीडियो को देखकर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार और दिवाली की मस्ती का हिस्सा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम,एक्स और फेसबुक पर यह वीडियो हजारों बार शेयर किया जा चुका है और हर मिनट नई टिप्पणियां जुड़ रही हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि मस्ती के माहौल में इतना तो चलता है. वीडियो को @Ramraajya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

Published at : 21 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूटिलिटी
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget