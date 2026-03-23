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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमलबे के बीच गूंजा सेलो, तबाही के बीच शख्स ने संगीत से दिया हिम्मत का संदेश, बेरूत का वीडियो वायरल

मलबे के बीच गूंजा सेलो, तबाही के बीच शख्स ने संगीत से दिया हिम्मत का संदेश, बेरूत का वीडियो वायरल

जहां चारों तरफ मलबा, टूटे घर और वीरानी पसरी हो, वहां अगर कोई बैठकर संगीत बजाने लगे, तो वो सिर्फ कला नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है. इसी तरह का एक दृश्य Beirut से सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Mar 2026 07:19 AM (IST)
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जब शहर खामोश हो जाता है, तब आवाजें भी डर जाती हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी को भी बोलना सिखा देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. यह कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि दर्द, हिम्मत और उम्मीद का ऐसा मेल है जो कम ही देखने को मिलता है. जहां चारों तरफ मलबा, टूटे घर और वीरानी पसरी हो, वहां अगर कोई बैठकर संगीत बजाने लगे, तो वो सिर्फ कला नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है. इसी तरह का एक दृश्य Beirut से सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

मलबे के बीच बैठा एक संगीतकार

वायरल वीडियो में लेबनान के सेलो वादक Mahdi Sahely को देखा जा सकता है, जो टूटे-फूटे भवन के मलबे पर बैठकर अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं. आसपास हर तरफ बर्बादी का मंजर है, लेकिन उनके चेहरे पर शांति और एकाग्रता साफ नजर आती है. उसके सेलो से जो संगीत निकल रहा है वो ऐसा है मानों कह रहा हो कि हर तरफ वीराने में एक आशा की किरण हूं. इस वीडियो ने न केवल लोगों का दिल जीता है बल्कि जंग नामक जहाज पर सवार उन लोगों के दिलों को भी जोरदार तमाचा जड़ा है जो इंसानियत के दुश्मन बने फिर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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दर्द के बीच गूंजा संगीत

ऐसे माहौल में जब हर तरफ डर और उदासी हो, उस समय महदी साहेली का संगीत एक अलग ही एहसास देता है. वीडियो में वह कभी मलबे पर बैठकर तो कभी टूटी सड़कों के बीच खड़े होकर सेलो बजाते नजर आते हैं. उनके सुर जैसे उस शहर के दर्द को बयां कर रहे हों. रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में Israel Defense Forces द्वारा किए गए हमलों के बाद शहर के कई हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए और हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े. सड़कों पर सन्नाटा और मलबा ही नजर आता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने की तारीफ

यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे दिल को छू लेने वाला बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि हिम्मत और जज्बे की मिसाल है. कुछ लोगों ने इसे शहर के दर्द और उम्मीद दोनों का प्रतीक बताया. वीडियो को  mahdi.sahely नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 23 Mar 2026 07:19 AM (IST)
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