बोल्ड ड्रेस पहनकर कॉलेज गर्ल ने डांस से मचाया गदर! शरमा गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. कहा जा रहा है कि यह वीडियो भारत के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के फंक्शन का है, जिसमें एक छात्रा का डांस परफॉर्मेंस अब चर्चा का विषय बन गया है. मंच पर छात्रा के बोल्ड मूव्स और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर इंटरनेट पर लोगों के बीच जमकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे “आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति” बता रहे हैं तो कई यूजर्स ने इसे “कॉलेज की मर्यादा के खिलाफ” करार दिया है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छा गया और लाखों व्यूज बटोर चुका है.

भारत के नामी कॉलेज में लड़की ने किया डांस

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारत के एक नामी इंजीनियरिंग संस्थान के फेस्ट का है. मंच पर परफॉर्म कर रही छात्रा ने एक फंकी आउटफिट पहन रखा है और वह बॉलीवुड गाने पर एनर्जी से भरपूर डांस करती दिखाई देती है. हालांकि कुछ दर्शक और सोशल मीडिया यूजर्स को छात्रा का पहनावा और डांस स्टाइल कॉलेज कार्यक्रम के हिसाब से “ज्यादा बोल्ड” लगा. इसी वजह से वीडियो वायरल होते ही इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. वीडियो में लड़की ने एक चमकीली शर्ट पहनी है और टाई लगाई है इसके अलावा लड़की ने नीचे केवल पेंटी पहनी है और वो डांस करती दिखाई दे रही है.

इस बार आईआईटी रुड़की एक छात्रा के धमाकेदार डांस वीडियो की वजह से सुर्खियों में है।वीडियो में आईआईटी रुड़की की एक छात्रा 'जलेबी बाई' गाने पर जोरदार ठुमके लगा रही है, जो कैंपस के अंदर ही फिल्माया गया है। वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। pic.twitter.com/pBxPabpnyI — @iamvikasbaliyan -Vikas Chaudhary |🇮🇳 (@10iamvikas) September 14, 2025

शरमा गया पूरा इंटरनेट

ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई लोगों ने लिखा कि कॉलेज जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे डांस पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं होने चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने छात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि “यह उसका आत्मविश्वास है, हर व्यक्ति को खुद को व्यक्त करने की आजादी है.” सोशल मीडिया पर यह बहस दो हिस्सों में बंट गई एक पक्ष इसे “संस्कृति से भटकाव” बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे “मॉडर्न युग की नई सोच” का प्रतीक मान रहा है. वीडियो को @10iamvikas नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है.

