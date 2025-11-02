हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबोल्ड ड्रेस पहनकर कॉलेज गर्ल ने डांस से मचाया गदर! शरमा गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल

बोल्ड ड्रेस पहनकर कॉलेज गर्ल ने डांस से मचाया गदर! शरमा गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल

यह भारत के एक नामी इंजीनियरिंग संस्थान के फेस्ट का है. मंच पर परफॉर्म कर रही छात्रा ने एक फंकी आउटफिट पहन रखा है और वह बॉलीवुड गाने पर एनर्जी से भरपूर डांस करती दिखाई देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. कहा जा रहा है कि यह वीडियो भारत के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के फंक्शन का है, जिसमें एक छात्रा का डांस परफॉर्मेंस अब चर्चा का विषय बन गया है. मंच पर छात्रा के बोल्ड मूव्स और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर इंटरनेट पर लोगों के बीच जमकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे “आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति” बता रहे हैं तो कई यूजर्स ने इसे “कॉलेज की मर्यादा के खिलाफ” करार दिया है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छा गया और लाखों व्यूज बटोर चुका है.

भारत के नामी कॉलेज में लड़की ने किया डांस

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारत के एक नामी इंजीनियरिंग संस्थान के फेस्ट का है. मंच पर परफॉर्म कर रही छात्रा ने एक फंकी आउटफिट पहन रखा है और वह बॉलीवुड गाने पर एनर्जी से भरपूर डांस करती दिखाई देती है. हालांकि कुछ दर्शक और सोशल मीडिया यूजर्स को छात्रा का पहनावा और डांस स्टाइल कॉलेज कार्यक्रम के हिसाब से “ज्यादा बोल्ड” लगा. इसी वजह से वीडियो वायरल होते ही इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. वीडियो में लड़की ने एक चमकीली शर्ट पहनी है और टाई लगाई है इसके अलावा लड़की ने नीचे केवल पेंटी पहनी है और वो डांस करती दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

शरमा गया पूरा इंटरनेट

ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई लोगों ने लिखा कि कॉलेज जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे डांस पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं होने चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने छात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि “यह उसका आत्मविश्वास है, हर व्यक्ति को खुद को व्यक्त करने की आजादी है.” सोशल मीडिया पर यह बहस दो हिस्सों में बंट गई एक पक्ष इसे “संस्कृति से भटकाव” बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे “मॉडर्न युग की नई सोच” का प्रतीक मान रहा है. वीडियो को @10iamvikas नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

Published at : 02 Nov 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO College Girl Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
Advertisement

वीडियोज

आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget