बादलों से भी ऊपर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सफाई कर्मचारी, वीडियो देख बाहर आ जाएंगी आंखें

बुर्ज खलीफा का नाम जैसे ही कानों में पड़ता है वैसे ही जहन में ऊंची सी इमारत आती है जो इतनी ऊंची है कि देखने वाले के सिर की टोपी तक गिर जाती है. लेकिन बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक की आप उसके टॉप ना पहुंच जाएं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर उसकी खिड़कियों की सफाई कर रहे हैं लेकिन इस दौरान जो नजारा देखने को मिला है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

बादलों से सिर निकाल कर बुर्ज खलीफा की सफाई करते दिखे वर्कर!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जो सिर पर हेलमेट लगाए हैं एक ऊंची बिल्डिंग की सफाई करते दिखाई दे रहे हैं. ये लोग कई फीट की ऊंचाई पर हैं और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग की सफाई की जा रही है वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है. इस दौरान बुर्ज खलीफा के टॉप पर इन लोगों के सिर बादलों को क्रॉस करते हुए बाहर आ रहे हैं. मतलब बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि उसका टॉप बादलों को चीरते हुए पूरे शहर की ओर झांक रहा है.

बुर्ज खलीफा के सफाईकर्मी बादलों के ऊपर काम कर रहे हैं।



इस गगनचुंबी इमारत की सफाई करना आसान काम नहीं है। pic.twitter.com/QOTqQHmgwz — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) November 23, 2025

बेहद ऊंची है बुर्ज खलीफा

वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वर्कर बुर्ज खलीफा की सफाई करते हुए बादलों से घिरे हुए हैं. वीडियो में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का ये नमूना मात्र है. इस बिल्डिंग को पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता है जो यूएई के दुबई में स्थित है. हालांकि कुछ लोग इसे केवल कोहरा कह रहे हैं लेकिन कई लोगों का दावा है कि ये कोहरा नहीं बल्कि बादल हैं. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप उसे देख नहीं लेते. एक और यूजर ने लिखा...क्या ये बादल हैं? मुझे तो कोहरा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बुर्ज खलीफा पर सफाई कर रहे ये लोग कहां के हैं.

