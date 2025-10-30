इतिहास में कुछ लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए याद किया जाता है और कुछ को उनके बुरे कर्मों के लिए. चीन में एक ऐसा ही नाम है किन हुई (Qin Hui). सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी लोग उन्हें माफ नहीं कर पाए हैं. उनके और उनकी पत्नी की मूर्तियों पर आज भी लोग थप्पड़ मारते हैं, लातें मारते हैं और थूकते भी हैं. वजह है उनका देशद्रोह. उन्होंने एक सच्चे और बहादुर सैनिक को झूठे इल्जाम में फंसा दिया था. तब से लेकर आज तक, पांच सौ से भी ज्यादा सालों से, उनकी मूर्तियों पर लोगों का गुस्सा फूटता रहता है.

चीन में सैकड़ों सालों से रखी हैं देशद्रोही कपल की मूर्ति

चीन के शहर हांग्जो में एक जगह है जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं. यहां एक बहादुर जनरल यू फी (Yue Fei) की समाधि बनी है. उसके ठीक सामने किन हुई और उनकी पत्नी की दो मूर्तियां रखी गई हैं. दोनों घुटनों के बल बैठे हैं, सिर झुका हुआ है और हाथ पीछे बंधे हैं. यह मूर्तियां उन्हें उनके गुनाह की सजा के रूप में लगाई गई थीं. लोग वहां जाकर उन्हें थप्पड़, लात और घूसे मारते हैं ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इतना मारा की 11 बार बदलनी पड़ी मूर्तियां

यह परंपरा कोई नई नहीं है. यह 15वीं शताब्दी से चली आ रही है. कहा जाता है कि अब तक उन मूर्तियों को 11 बार बदलना पड़ा है, क्योंकि बार-बार मार खाने से वे टूट जाती थीं. आखिरी बार यह मूर्तियां 1979 में बदली गईं. सोचिए, लोहे की मूर्तियां भी इतनी मार खा जाएं कि बदलनी पड़ जाएं, तो लोगों का गुस्सा कितना गहरा होगा.

क्यों है इस कपल के खिलाफ इतनी नफरत

किन हुई असल में सोंग राजवंश के समय (लगभग 12वीं शताब्दी) में चीन के चांसलर थे. उनका काम था देश चलाना और लोगों की रक्षा करना. लेकिन उन्होंने इसके उलट किया. उन्होंने चीन के बहादुर जनरल यू फी को धोखे से जेल में डलवा दिया और फिर मरवा दिया. जबकि यू फी ने चीन पर हमला करने वाले जुरचेन (Jin Dynasty) के खिलाफ कई बड़ी जीतें हासिल की थीं. वे चीन के सच्चे देशभक्त थे, जिनकी वजह से देश सुरक्षित रहा.

किन हुई ने दुश्मनों से शांति समझौता करने के लिए झूठे आरोप लगाकर यू फी को खत्म कर दिया. जब यह बात लोगों को पता चली तो सबका खून खौल उठा. यू फी को मरणोपरांत राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया और किन हुई को चीन के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कहा गया. याद रखें कि यहां प्राचीन चीन की बात हो रही है. जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है.

यूजर्स भी हैरान, बोले- गजब का गुस्सा

जैसे ही सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा..लोहे की मूर्तियों को इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि वो थप्पड़ खाने से टूट गई, गुस्सा भयंकर है लोगों में. एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते है सूत समेत बदला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....देशद्रोही लोगों को मरने के बाद भी इसी तरह की सजा देनी चाहिए.

