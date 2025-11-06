Video: कभी नहीं देखा होगा ऐसा जबरदस्त शो, एक साथ आसमान में उड़े 16000 ड्रोन, देखते रह गए लोग

Social Media Viral Video: तकनीक के इस दौर में जब दुनिया AI के नए आयाम छू रही है. चीन ने एक बार फिर अपनी टेक्निकल कपैसिटी का शानदार प्रदर्शन किया है. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते हजारों ड्रोन ने ऐसा नजारा बनाया कि देखने वाले दंग रह गए. यह नजारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था. इन ड्रोन को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक AI सिस्टम ने कंट्रोल किया था.

चीन ने 16000 ड्रोन आसमान में उड़ाए

दरअसल, चीन ने एक बार फिर ड्रोन उड़ाने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस बार चीन ने 16,000 ड्रोन को एक साथ आसमान में उड़ाकर इतिहास रच दिया. खास बात यह रही कि इतने विशाल स्तर पर उड़ान भरने वाले इन ड्रोन को एक स्मार्ट AI सिस्टम ने कंट्रोल किया.

चीन ने एक स्मार्ट AI सिस्टम द्वारा नियंत्रित, 16,000 AI-संचालित ड्रोनों को एक साथ उड़ान भरकर खुदका ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है।



यह हुनान के लिउयांग में हुआ, जिसे "Home of Fireworks" के रूप में जाना जाता है। pic.twitter.com/ZLPhLN5m6c — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) November 6, 2025

यह शानदार प्रदर्शन हुनान प्रांत के लिउयांग शहर में किया गया, जिसे होम ऑफ फायरवर्क्स के नाम से जाना जाता है. इस शो के दौरान आसमान में ड्रोन ने मिलकर तरह-तरह की आकृतियां और खूबसूरत डिजाइन बनाई. किसी पल उन्होंने फूलों की आकृति बनाई तो अगले ही पल चीन के झंडे के आकार में बदल गए.

ड्रोन को कोड के जरिए AI सिस्टम से जोड़ा गया

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा कार्यक्रम चीन के नेशनल डे समारोह का हिस्सा था, जिसमें टेक्नोलॉजी और देश की कपैसिटी को दर्शाया गया. ड्रोन शो को चलाने वाले इंजीनियरों का कहना है कि हर ड्रोन को एक अलग कोड के जरिए AI सिस्टम से जोड़ा गया था, जिससे सब ड्रोन एक ही समय पर सही दिशा में उड़ सकें.

लोगों ने इस दृश्य को देखकर हैरानी जताई और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत AI शो कहा. पहले चीन ने 5,000 ड्रोन के साथ यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब उसने इसे तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ाया है.