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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बोटिंग के दौरान बच्चे ने कर दिया बड़ा कांड, मम्मी का iPhone झील में फेंका; वीडियो वायरल

Viral Video: बोटिंग के दौरान बच्चे ने कर दिया बड़ा कांड, मम्मी का iPhone झील में फेंका; वीडियो वायरल

Viral Video: वायरल वीडियो में एक बच्चा बोटिंग के दौरान अपनी मां का महंगा आईफोन उठाकर सीधे झील में फेंक देता है. पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Jun 2026 11:41 AM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की शरारतों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक छोटे बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिया, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वायरल वीडियो में एक बच्चा बोटिंग के दौरान अपनी मां का महंगा आईफोन उठाकर सीधे झील में फेंक देता है. पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है. वीडियो देखने के बाद जहां कुछ लोग मां के नुकसान पर अफसोस जाता रहे हैं, वहीं कई यूजर्स बच्चों की मासूम हरकत पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. 

बोट में बैठा था बच्चा, अचानक झील में फेंक दिया आईफोन 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार झील में बोटिंग का आनंद ले रहा होता है. उसी दौरान बच्चा अचानक से अपनी मां का आईफोन हाथ में लेकर  यह बैठा दिखाई देता है. कुछ ही सेकंड बाद वह बिना किसी झिझक के फोन को सीधे झील में फेंक देता है. फोन पानी में गिरते ही गायब हो जाता है. इसके बाद मां तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है. पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. वीडियो में बच्चे के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या पछतावा भी नजर नहीं आता, जिससे इंटरनेट यूजर्स की भी हंसी छूट जाती है. वहीं यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे लाखों लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने कहा कि छोटे बच्चों के हाथ में कीमती सामान देने का यही नतीजा होता है. 

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- और बना लो रील 

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा फोन गया, लेकिन कंटेंट बन गया. वहीं दूसरे यूजर ने भी कमेंट किया और बना लो बच्चों के साथ रील. एक और यूजर कमेंट करता है बच्चा शायद सोच रहा होगा की मम्मी मुझे कम और फोन को ज्यादा समय देती है, इसलिए पानी में फेंक दिया. एक और यूजर ने कमेंट किया बोटिंग के दौरान बच्चों ने आईफोन का वाटर एडिशन लॉन्च कर दिया. वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया अब अधिकारिक तौर पर झील एप्पल का नया रीसाइकलिंग सेंटर बन चुकी है. एक और यूजर ने कमेंट किया इस उम्र में बच्चों को वही चीज दो, जिसे खोने का आपको दुख न हो.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Jun 2026 11:41 AM (IST)
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