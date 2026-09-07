Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल

चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल

यह विज्ञापन THECOS यानी Thiruvalluvar Transport Corporation Employee's Co-operative Credit Society की ओर से लगाया गया था. संस्था फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का प्रचार कर रही थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई मेट्रो में लगे एक विज्ञापन ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि मामला सीधे राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया. विज्ञापन में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर मिलने वाले ब्याज को समझाने के लिए गर्लफ्रेंड का उदाहरण दिया गया था. इसमें लिखा था कि गर्लफ्रेंड से 0 प्रतिशत ब्याज मिल सकता है, जबकि संबंधित संस्था की FD पर ब्याज मिलता है. विज्ञापन का यह अंदाज कुछ लोगों को भले ही मजाकिया लगा हो, लेकिन डीएमके सांसद थमिझाची थंगापांडियन ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई है.

FD बेचने के चक्कर में गर्लफ्रेंड का उदाहरण

यह विज्ञापन THECOS यानी Thiruvalluvar Transport Corporation Employee's Co-operative Credit Society की ओर से लगाया गया था. संस्था फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का प्रचार कर रही थी. लोगों का ध्यान खींचने के लिए विज्ञापन में गर्लफ्रेंड और ब्याज दर के बीच तुलना की गई. इसी लाइन को लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया. सांसद थमिझाची थंगापांडियन ने विज्ञापन की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की और इसकी भाषा पर सवाल उठाए.

सांसद बोलीं- महिलाओं को इस तरह दिखाना ठीक नहीं

डीएमके सांसद ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों में महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए. उनका कहना है कि किसी उत्पाद या स्कीम का प्रचार करने के लिए महिलाओं को इस तरह पेश करना सही नहीं है. उन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल प्रशासन से पूछा कि आखिर इस विज्ञापन को मेट्रो के अंदर लगाने की अनुमति कैसे दी गई.

एबीपी लाइव वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर आधारित दावों पर लिखी गई है.

तुरंत विज्ञापन हटाने की मांग

थमिझाची थंगापांडियन ने मांग की कि विवादित विज्ञापन को तुरंत हटाया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन में ऐसे विज्ञापन दिखाई न दें, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए. सांसद ने इस बात पर भी जोर दिया कि चेन्नई मेट्रो से हर दिन बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं. ऐसे में मेट्रो के अंदर दिखने वाली चीजों और विज्ञापनों की भाषा को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस

विज्ञापन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. कुछ लोग इसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया एक मजाकिया विज्ञापन मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स सांसद की आपत्ति से सहमत नजर आ रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि विज्ञापन भले ही मजाक के अंदाज में बनाया गया हो, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर प्रचार की भाषा सोच-समझकर तय होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
फावड़े से मलबा हटा छात्रों को बचाते दिखे लोग- Delhi हादसे का दर्दनाक वीडियो वायरल
फावड़े से मलबा हटा छात्रों को बचाते दिखे लोग- Delhi हादसे का दर्दनाक वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
टीचर्स डे पर मैम का दिखा हसीन अंदाज- स्टेज पर किया खूबसूरत डांस
टीचर्स डे पर मैम का दिखा हसीन अंदाज- स्टेज पर किया खूबसूरत डांस
ट्रेंडिंग
Delhi: मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बना मांगी मदद, यूजर्स बोले- हिम्मत को सलाम
Delhi: मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बना मांगी मदद, यूजर्स बोले- हिम्मत को सलाम
ट्रेंडिंग
'रईसी हो तो ऐसी' लैंड क्रूजर को पट्टे से बांध टहलाने निकली लड़की
'रईसी हो तो ऐसी' लैंड क्रूजर को पट्टे से बांध टहलाने निकली लड़की
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: मलबों में जिंदगी, 10.30 घंटों से दिल्ली की सांसें थमी, हर हाथ प्रार्थना को उठे
सत्य निकेतन: मलबों में जिंदगी, 10.30 घंटों से सांसें थमी, हर हाथ प्रार्थना को उठे
विश्व
'7वीं पीढ़ी से पहले हिंदू समाज को संगठित...', जानें क्या बोले मोहन भागवत
'अब RSS हर जगह किया जाता स्वीकार, विरोधी भी करते काम की वैल्यू' - मोहन भागवत
क्रिकेट
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
टेलीविजन
Bigg Boss 20 में 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री, हुआ पहला एविक्शन! प्रियंका चोपड़ा की घरवालों को चेतावनी
Bigg Boss 20 में 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री, हुआ पहला एविक्शन! प्रियंका चोपड़ा की घरवालों को चेतावनी
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
ऑटो
देश की सबसे सस्ती सेडान मिल रही और सस्ती, Tigor पर इतना ऑफर
देश की सबसे सस्ती सेडान मिल रही और सस्ती, Tigor पर इतना ऑफर
एग्रीकल्चर
खेत में पानी जमा न होने दें गन्ना किसान, फसल में बढ़ रहा बीमारी का खतरा
खेत में पानी जमा न होने दें गन्ना किसान, फसल में बढ़ रहा बीमारी का खतरा
शिक्षा
अब हिंदी मीडियम से करें बीटेक, MP में शुरू हुआ इंजीनियरिंग कोर्स
अब हिंदी मीडियम से करें बीटेक, MP में शुरू हुआ इंजीनियरिंग कोर्स
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget