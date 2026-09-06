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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटीचर्स डे पर मैम का दिखा हसीन अंदाज- स्टेज पर किया खूबसूरत डांस

टीचर्स डे पर मैम का दिखा हसीन अंदाज- स्टेज पर किया खूबसूरत डांस

वीडियो में महिला टीचर पारंपरिक सलवार-सूट पहने दिखाई देती हैं. शुरुआत में वह सामान्य अंदाज में नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही गाना अपनी धुन पकड़ता है, वह पूरे मूड में आ जाती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 08:59 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला टीचर अपने शानदार डांस से लोगों का ध्यान खींच रही हैं. वीडियो में मैडम सलवार-सूट पहनकर बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. जैसे ही बैकग्राउंड में ‘तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं’ गाना बजता है, मैडम का अंदाज ही बदल जाता है. वह बिना किसी झिझक के म्यूजिक की धुन पर डांस करना शुरू कर देती हैं. वीडियो देखकर आपका भी दिन बन जाएगा.

सलवार-सूट में मैडम ने लगाए खूबसूरत डांस स्टेप्स

वीडियो में महिला टीचर पारंपरिक सलवार-सूट पहने दिखाई देती हैं. शुरुआत में वह सामान्य अंदाज में नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही गाना अपनी धुन पकड़ता है, वह पूरे मूड में आ जाती हैं. इसके बाद वह गाने के साथ ताल मिलाते हुए एक के बाद एक डांस स्टेप्स करती हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी गाने के बोल के साथ खूब मैच करते दिखाई देते हैं. खासकर जब गाने की रोमांटिक लाइन आती है, तो मैडम का डांस और भी दिलचस्प हो जाता है.

 
 
 
 
 
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टीचर का ये अंदाज देखकर हैरान रह गए लोग

आमतौर पर सोशल मीडिया पर टीचर्स के वीडियो क्लासरूम, पढ़ाई या स्कूल से जुड़े नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैडम का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. वीडियो में वह इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आ रही हैं कि देखने वालों को भी वीडियो पूरा देखने का मन करता है. कुछ लोगों को उनके डांस के स्टेप्स पसंद आ रहे हैं तो कुछ यूजर्स उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले- मैडम ने तो महफिल लूट ली

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने महिला टीचर के डांस की जमकर तारीफ की है. कुछ यूजर्स ने कहा कि मैडम ने गाना बजते ही पूरा माहौल बदल दिया. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि डांस में जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वह काबिल-ए-तारीफ है. एक यूजर ने लिखा कि गाना बजते ही मैडम ने अपना टैलेंट दिखा दिया. वहीं दूसरे ने कहा कि मैडम के एक्सप्रेशन ने तो पूरा डांस और भी शानदार बना दिया.

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वीडियो देखकर आपका भी मूड हो जाएगा फ्रेश

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है. महिला टीचर का यह डांस वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. पढ़ाने वाली मैडम का यह मस्ती भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि वीडियो पर लगातार व्यूज और कमेंट्स आ रहे हैं और यूजर्स इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:59 PM (IST)
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