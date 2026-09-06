टीचर्स डे पर मैम का दिखा हसीन अंदाज- स्टेज पर किया खूबसूरत डांस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला टीचर अपने शानदार डांस से लोगों का ध्यान खींच रही हैं. वीडियो में मैडम सलवार-सूट पहनकर बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. जैसे ही बैकग्राउंड में ‘तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं’ गाना बजता है, मैडम का अंदाज ही बदल जाता है. वह बिना किसी झिझक के म्यूजिक की धुन पर डांस करना शुरू कर देती हैं. वीडियो देखकर आपका भी दिन बन जाएगा.

सलवार-सूट में मैडम ने लगाए खूबसूरत डांस स्टेप्स

वीडियो में महिला टीचर पारंपरिक सलवार-सूट पहने दिखाई देती हैं. शुरुआत में वह सामान्य अंदाज में नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही गाना अपनी धुन पकड़ता है, वह पूरे मूड में आ जाती हैं. इसके बाद वह गाने के साथ ताल मिलाते हुए एक के बाद एक डांस स्टेप्स करती हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी गाने के बोल के साथ खूब मैच करते दिखाई देते हैं. खासकर जब गाने की रोमांटिक लाइन आती है, तो मैडम का डांस और भी दिलचस्प हो जाता है.

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टीचर का ये अंदाज देखकर हैरान रह गए लोग

आमतौर पर सोशल मीडिया पर टीचर्स के वीडियो क्लासरूम, पढ़ाई या स्कूल से जुड़े नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैडम का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. वीडियो में वह इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आ रही हैं कि देखने वालों को भी वीडियो पूरा देखने का मन करता है. कुछ लोगों को उनके डांस के स्टेप्स पसंद आ रहे हैं तो कुछ यूजर्स उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले- मैडम ने तो महफिल लूट ली

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने महिला टीचर के डांस की जमकर तारीफ की है. कुछ यूजर्स ने कहा कि मैडम ने गाना बजते ही पूरा माहौल बदल दिया. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि डांस में जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वह काबिल-ए-तारीफ है. एक यूजर ने लिखा कि गाना बजते ही मैडम ने अपना टैलेंट दिखा दिया. वहीं दूसरे ने कहा कि मैडम के एक्सप्रेशन ने तो पूरा डांस और भी शानदार बना दिया.

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वीडियो देखकर आपका भी मूड हो जाएगा फ्रेश

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है. महिला टीचर का यह डांस वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. पढ़ाने वाली मैडम का यह मस्ती भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि वीडियो पर लगातार व्यूज और कमेंट्स आ रहे हैं और यूजर्स इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

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