डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल

कु्त्ते और बिल्ली का जब भी नाम आता है तो जहन में केवल एक तस्वीर आती है और वो है जानी दुश्मन की. लेकिन जब जान पर बन आए तो ये घरेलू जानवर एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी से भी खेल जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में. जहां कुत्ते पर हमला करने आए लेपर्ड को बिल्ली मौसी ने इस कदर हड़काया कि खूंखार दरिंदा भी दुम दबाकर वहां से भागता दिखाई दिया. हालांकि वीडियो को लेकर यूजर्स अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, वीडियो देखकर वाकई में आपका दिन बनने वाला है.

कुत्ते पर किया लेपर्ड ने हमला तो जान बचाने पहुंची बिल्ली

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लेपर्ड रात के वक्त रिहायशी इलाके में घुस आता है. इस दौरान वो गली में खड़े एक कुत्ते पर हमला करने की कोशिश करता है तभी कुत्ता जोर जोर से इस खूंखार दरिंदे पर भौंकने लगता है. कु्त्ते की आवाज सुनकर एक छोटी सी बिल्ली भी वहां पहुंचती है और कुत्ते के सिर पर खड़ी मौत को देखकर अकेले ही इस खूंखार जानवर से भिड़ जाती है. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही लेपर्ड कुत्ते की ओर आने लगता है वैसे ही बिल्ली उसकी गर्दन पर झपटकर ये बता देती है कि डोगेश अकेला नहीं है, उससे भिड़ने से पहले दरिंदे को बिल्ली मौसी का सामना करना होगा.

दुम दबाकर भागा लेपर्ड

इसके बाद लेपर्ड पर एक के बाद एक बिल्ली कई वार करती है. इतने में ही लेपर्ड को समझ आ जाता है कि यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली और वो दुम दबाकर वहां से भाग निकलता है. बिल्ली और दरिंदे की फाइट वाली ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. हालांकि कई लोग इसे एआई जनरेटेड वीडियो बता हे हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन

यूजर्स बोले, शेर की मौसी है बिल्ली

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लेपर्ड की बिरादरी की थी इसलिए छोड़ दिया वरना दरिंदे किसी को नहीं छोड़ते. एक और यूजर ने लिखा...बिल्ली को शेर की मौसी ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ये एआई वीडियो है, इस तरह के कई वीडियो इंटरनेट पर हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?