सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें

Viral Video: शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास और इमोशनल दिन होता है. घर में हंसी, खुशी, संगीत और रिश्तों का प्यार होता है. खासकर विदाई का पल हर किसी की आंखें नम कर देता है. ऐसे ही अनमोल पलों को कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर अपनी पूरी मेहनत और ध्यान लगाते हैं, जिससे ये यादें हमेशा के लिए कैप्चर की जा सकें, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी चूक इन खुशियों को गहरे दुख में बदल देती है. हाल ही में सामने आया एक ऐसा ही मामला दिल को झकझोर देने वाला है, जहां शादी की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई.

क्या हुआ उस दिन?

यह घटना एक शादी समारोह के दौरान हुई. दुल्हन की विदाई का समय था और माहौल बेहद इमोशनल था. परिवार के लोग रो रहे थे और फोटोग्राफर उस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था. युवक पूरी लगन से वीडियो शूट कर रहा था. बेहतर एंगल पाने के लिए वह धीरे-धीरे सड़क के बीच तक चला गया, जिससे विदाई का हर पल साफ दिखाई दे सके.

अचानक हुआ दर्दनाक हादसा

इसी दौरान, पीछे से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी. फोटोग्राफर का ध्यान पूरी तरह कैमरे पर था, इसलिए उसे कार के आने का अंदाजा नहीं हुआ. कुछ ही सेकंड में कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि वह युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरा. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. हादसे के बाद शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया. जहां कुछ देर पहले खुशी और इमोशनल थें, वहीं अब चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.

शादी की खुशियाँ… एक पल में मातम में बदल गईं 😢

विदाई का भावुक पल बना डरावना हादसा 💔

कैमरा चल रहा था… और तभी हुई ऐसी टक्कर कि सब सन्न रह गए 😳 pic.twitter.com/Ww5AoD2dsW — Akanksha Awasthi (@Ak_anksha_90) April 23, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

जब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों ने दुख और गुस्से दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने कहा कि इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी. वहीं कई लोगों ने तेज रफ्तार गाड़ियों और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कुछ ने इसे बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला हादसा बताया.

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