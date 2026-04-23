कभी कभी शादी और दुल्हन देखने की आरजू आपको भरी पब्लिक में मजाक का विषय बना देती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो देखकर आपकी हंसी भी छूटेगी और बेचारे दूल्हे पर अफसोस भी होगा. एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने जब दुल्हन को आते देखा तो वो डांस करते हुए चकरघिन्नी बन गया और फिर ऐसा डांस किया कि पूरी बारात को शर्मिंदा होना पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स भी अब वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

दुल्हन को देख दूल्हे ने किया दिल दहला देने वाला डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन की एंट्री के दौरान इतना भावुक हो गया कि उसने लोगों की परवाह किए बगैर उसके स्वागत में डांस करना शुरू कर दिया. मंच सजा हुआ था, मेहमान खाना खा चुके थे और बारी थी दुल्हन की एंट्री की. लाल रंग की चुनरी के साये में जब दुल्हन के भाई अपनी बहन को उनके जीजा के सामने लाए तो दूल्हा बने जीजा जी चकरघिन्नी बन गए. दूल्हे ने दुल्हन को स्टेज से ठीक पहले रुकने का संदेश दिया और उसके इस्तकबाल में खड़ा हो गया, अब इसके बाद जो हुआ उससे बारातियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मुंह खोल अपनी पूरी तवज्जो दूल्हे राजा के सुपुर्द कर दी.

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दूल्हे का डांस देख शर्म से लाल हुए सारे बाराती?

जैसे ही दूल्हा दुल्हन को देखकर खड़ा हुआ उसने ऐसा डांस करना शुरू किया कि उसमें केवल कॉन्फिडेंस झलक रहा था, डांस सेंस दूर दूर तक कहीं था ही नहीं. अपनी दुल्हन को खुश करने के चक्कर में दूल्हे ने अपनी ही फजीहत इंटरनेट पर करवा ली. स्टेज पर डांस करते हुए दूल्हे को देख बारात में आए बच्चे भी हैरान रह गए और शर्म से पानी पानी हो गए. वीडियो देखकर आपके मुंह से भी यही निकला होगा कि खाना खा लो, बारात कभी भी वापस जा सकती है.

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यूजर्स बोले, खाना खा लो बारात कभी भी वापस जा सकती है

वीडियो को aryandilip8 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोई बेचारे दूल्हे का मजाक नहीं बनाएगा. एक और यूजर ने लिखा...बारात कभी भी वापस जा सकती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसलिए ही मैं बारात में पहले ही खाना खा लेता हूं.

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