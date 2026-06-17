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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगविदेशी युवक ने कनाडा में देसी स्टाइल में बेची सब्जी, गली मोहल्लों में लगाया भिंडी बाजार- वीडियो वायरल

विदेशी युवक ने कनाडा में देसी स्टाइल में बेची सब्जी, गली मोहल्लों में लगाया भिंडी बाजार- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने लोगों को चौंकाया हुआ है. जहां एक शख्स कनाडा की सड़कों पर आलू, भिंडी गोभी और तरह तरह की सब्जियां बेचता दिखाई दे रहा है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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आपने गली मोहल्ले और सड़कों पर आलू ले लो, भिंडी ले लो जैसी आवाजें सुनी होंगी. ये आवाजें उन सब्जी वालों की रहती है जो रोज सुबह और शाम आपकी गलियों में सब्जियां बेचने आते हैं. लेकिन जरा सोचिए कैसा हो कि आप कनाडा जैसे शांत और विकसित देश में हों और वहां आपको ये सारी आवाजें सुनाई देने लगें? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कनाडा की सड़कों पर देसी स्टाइल में ठेले पर सब्जियां बेचता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

कनाडा में देसी स्टाइल में सब्जी बेचता दिखा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने लोगों को चौंकाया हुआ है. जहां एक शख्स कनाडा की सड़कों पर आलू, भिंडी गोभी और तरह तरह की सब्जियां बेचता दिखाई दे रहा है. हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये शख्स भारतीय भी नहीं लग रहा है और आवाज मारते हुए आधी हिंदी और आधी इंग्लिश बोल रहा है. लोग इस शख्स का वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं जबकि एक और महिला अपने कुत्ते के साथ साथ ये सारा तमाशा देखते हुए मुस्कुरा रही है.

 
 
 
 
 
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इससे पहले लंदन में समोसा और आम बेचते दिखी थी महिला

ये पहली बार नहीं है कि देसी स्टाइल में विदेश की सड़कों पर कोई चीज बेची गई हो. इससे पहले लंदन की सड़कों पर समोसा और आम बेचते हुए भी एक महिला वायरल हो चुकी है जिसका वीडियो लाखों लोगों ने देखा था. अब कनाडा की सड़कों पर युवक का सब्जी बेचना दिखा रहा है कि भारतीयों की छाप वहां भी छूट जाती है जहां वो रहते ही नहीं हैं.

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यूजर्स बोले, ये सब रील के लिए किया जा रहा है

वीडियो को mannabanwait नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडिय को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारतीयों की छाप हर जगह मौजूद है. एक और यूजर ने लिखा...सब इंस्टाग्राम रील के लिए किया जा रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या, व्यूज के लिए कुछ भी कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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