अफगानिस्तान बनी चैंपियन, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से रौंदा

अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर हांगकांग सिक्सेस (Hong Kong Sixes 2026) का खिताब जीता लिया है. रविवार (01 नवंबर) को मोंग कोक में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान ने कंगारू टीम को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी. पहले बैटिंग करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर में 4 विकेट पर 115 रन बनाए. टीम के लिए ओपनर मैक्स ब्रायंट ने 14 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 44 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. चेज के लिए उतरी अफगानिस्तान 5.1 ओवर में 2 विकेट पर 119 रन बनाकर जीत अपने नाम ली.

विजेता अफगानिस्तान के लिए चेज में इमरान मीर ने 14 गेंदों में 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रनों की पारी खेली. नंबर चार के इमरान का स्ट्राइक रेट 378.57 का रहा. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट्रिक डूली और कप्तान क्रिस ग्रीन ने 1-1 विकेट लिया.

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ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टॉस

टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. टीम ने 110 से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. पहली पारी के बाद लगा कि अफगानिस्तान के लिए जीत हासिल करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि चेज बड़ा था. इस दौरान अफगानिस्तान के लिए करीम जनत और नंगेलिया खरोती ने 1-1 विकेट लिया.

चेज में अफगानिस्तान का कमाल

चेज के लिए उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. टीम ने सिर्फ 15 रन के स्कोर पर पहला विकेट करीम जनत (13) के रूप में गंवाया. विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, 32 रन के स्कोर पर टीम को दूसरा झटका कप्तान गुलबदीन नायब (17) के रूप में लगा. यहां तक 1.4 ओवर हो चुके थे.

जल्दी 2 विकेट गिर जाने के बाद लगा कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन इमरान मीर और फरमानुल्लाह साफी ने तीसरे विकेट के लिए 87 (21 गेंद) रनों की अटूट साझेदारी करके टीम को 05 गेंद पहले ही जीत की लाइन पार करवा दी. जहां एक वक्त पर लग रहा था कि अफगानिस्तान के जीत बहुत मुश्किल होगी, लेकिन टीम ने एकतरफा जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया.

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