शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे यादगार और भावुक दिन होता है. यह दिन सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि परिवार और रिश्तेदारों के लिए भी बेहद खास होता है. दुल्हन जब सज-धज कर अपने सपनों के राजकुमार के साथ सात फेरे लेने की तैयारी करती है तो उसका हर कदम कैमरे में कैद होने लायक होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन अपने शादी वाले दिन पार्लर से लौट रही होती है और अचानक उसे अपनी ही बारात रास्ते में मिल जाती है. इसके बाद जो नजारा देखने को मिलता है, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया है.

पार्लर से लौट रही दुल्हन को मिली बारात

दरअसल वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन सज-धज कर कार की फ्रंट सीट पर बैठी हुई है. कार जैसे ही रास्ते से गुजरती है तो सामने से आती हुई बारात दिखाई देती है. ढोल-नगाड़ों की आवाज, डांस करती भीड़ और दूल्हे के साथ आए रिश्तेदारों को देखकर दुल्हन का चेहरा एकदम बदल जाता है. अचानक से उसे समझ नहीं आता कि इस पल कैसे रिएक्ट करे. बारातियों की भीड़ उसे देखते ही दुल्हन पर प्यार लुटाने लगती है. हर कोई बाहर से खिड़की में झांककर उसकी एक झलक पाने की कोशिश करता है.

शर्म से लाल हुआ दुल्हन का चेहरा

यह सब देखकर दुल्हन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है. वह तुरंत ही अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है और हल्की सी मुस्कान के साथ झेंप जाती है. उसका यह मासूम रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि यही असली भारतीय शादी की खूबसूरती है जहां हर एक पल इमोशन और मासूमियत से भरा होता है.

यूजर्स ने खूब लिए मजे

वीडियो को palakkukreja159 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये मौका ही ऐसा है जब शर्म से लड़कियां लाल हो जाती हैं. एक और यूजर ने लिखा...ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी दीदी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था.

