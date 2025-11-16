हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुल्हन के पिता ने शादी में ठुमकों से उड़ाया गर्दा! ब्रेक डांस से सभी को किया हैरान- शर्मा गए नौजवान, वीडिये वायरल

Uncle Dance Video: क्लासिक कॉन्फिडेंस और फिल्मी करिश्मे से भरे ठुमके. यह सब मिलाकर ऐसा लगता है मानों भारतीय शादी नहीं. बल्कि किसी म्यूजिक वीडियो का सेट हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Nov 2025 06:20 PM (IST)
शादियों में डांस तो सब करते हैं लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ यादों में नहीं. बल्कि पूरे इंटरनेट पर छा जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है जिसने शादी-ब्याह के मजे को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. वीडियो किसी दूल्हा-दुल्हन का नहीं. बल्कि दुल्हन के पिता का है. जी हां. एक पिता अपनी बेटी के बड़े दिन को इतना खास बनाने में जुट जाता है कि स्टेज पर आते ही पूरा माहौल बदल देता है. ब्लैक आउटफिट. क्लासिक कॉन्फिडेंस और फिल्मी करिश्मे से भरे ठुमके. यह सब मिलाकर ऐसा लगता है मानों भारतीय शादी नहीं. बल्कि किसी म्यूजिक वीडियो का सेट हो. लोग कहते नहीं थक रहे कि “अंकल में तो सच में माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई.”

दुल्हन के पिता ने किया जोरदार ब्रेक डांस!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने शादी की दुनिया में नयी हलचल पैदा कर दी है. वीडियो एक खूबसूरत स्टेज से शुरू होता है जहां रोशनी. सजावट और माहौल पहले ही शादी की खुशियों को बयां कर रहा है. तभी स्टेज पर एंट्री होती है दुल्हन के पिता की. ब्लैक आउटफिट. दमदार एनर्जी और चेहरे पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस. शुरुआत के कुछ सेकंड में ही पता चल जाता है कि यह कोई साधारण डांस नहीं होने वाला.

 
 
 
 
 
हर तरफ हूटिंग का शोर और बजती तालियां!

अंकल के स्टेप्स इतने स्मूद और एनर्जेटिक लग रहे हैं कि कई यूज़र्स ने तो उन्हें ‘माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया’ तक कह दिया है. खास बात यह है कि न केवल स्टेप्स बल्कि उनकी टाइमिंग. एक्सप्रेशन और मंच पर पकड़ भी बेहद शानदार है. वीडियो में बार-बार हूटिंग. क्लैपिंग और शोर सुनाई देता है. जिससे मालूम होता है कि मेहमान भी इस परफॉर्मेंस से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुके थे.

यूजर्स ने भी माना अंकल का लोहा

जैसे ही म्यूजिक बीट पकड़ता है. अंकल स्टेज पर पूरा धमाका कर देते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो स्टेप्स नहीं कर रहे. बल्कि परफॉर्म कर रहे हैं. ब्रेक डांस का ऐसा तड़का लगाते हैं जिसे देखकर वहां मौजूद युवाओं में भी हलचल मच जाती है. किसी ने कमेंट किया. “अंकल ने तो शादी में अग्नि परीक्षा पास कर ली.” तो किसी ने लिखा. “भाई. ये पिता नहीं. पूरे लेजेंड हैं.” वीडियो को wonderzwork नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 16 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Wedding Dance TRENDING Bride Father Dance
