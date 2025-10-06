हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडीजे फ्लोर पर दूल्हा दुल्हन ने हरियाणवी गानों पर मचाया गदर! वीडियो देख खूबसूरती पर फिदा हुए यूजर्स

डीजे फ्लोर पर दूल्हा दुल्हन ने हरियाणवी गानों पर मचाया गदर! वीडियो देख खूबसूरती पर फिदा हुए यूजर्स

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने शादी के फंक्शन में डीजे फ्लोर पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. दुल्हन गाने की बीट पर इस तरह ठुमक रही है जैसे कोई परी फ्लोर पर उतर आई हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Oct 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

शादी का माहौल हो और दू्ल्हा दुल्हन का डांस ना हो तो पूरे फंक्शन की चमक फीकी पड़ जाती है. इंटरनेट पर आपने कई सारे शादियों के वीडियो और दूल्हा दुल्हन के डांस देखे होंगे, लेकिन इस बार वाला थोड़ा स्पेशल और अलग है. वीडियो में दुल्हन लाल लहंगे में अपने दूल्हे के साथ हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. इस दौरान दुल्हन के ठुमकों और डांस पर चार चांद लगा रहा है उसका खूबसूरत चेहरा जिसे देखने के बाद पूरे इंटरनेट की नींद उड़ी हुई है. वीडियो देखने के बाद आप भी कह उठेंगे..."वाह".

हरियाणवी गानों पर ठुमके लगा दूल्हा-दुल्हन ने जमाई महफिल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने शादी के फंक्शन में डीजे फ्लोर पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. दुल्हन गाने की बीट पर इस तरह ठुमक रही है जैसे कोई परी फ्लोर पर उतर आई हो. दुल्हन के डांस से ज्यादा उसकी खूबसूरती के चर्चे इंटरनेट पर हो रहे हैं. दूल्हा भी कम नहीं है, डांस वो ऐसा कर रहा है मानों किसी प्रोफेशनल डांसर से सीखकर आया हो. दोनों को देखकर यूजर्स रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा को याद कर रहे हैं. कुल मिलाकर बात ये है कि डांस तो और भी हो सकते थे लेकिन हरियाणवी गानों पर जब कोई खूबसूरत दुल्हन ठुमके लगाती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट, झूमने लगा इंटरनेट

वीडियो को @subhashstar-w2p नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुल्हन काफी खूबसूरत है. एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे को देखकर तो लग रहा है कि लव मैरिज हुई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हरियाणवी गानों पर डांस करने की बात ही कुछ और है. दोनों रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख-अनुष्का लग रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 06 Oct 2025 03:54 PM (IST)
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
