शादी का माहौल हो और दू्ल्हा दुल्हन का डांस ना हो तो पूरे फंक्शन की चमक फीकी पड़ जाती है. इंटरनेट पर आपने कई सारे शादियों के वीडियो और दूल्हा दुल्हन के डांस देखे होंगे, लेकिन इस बार वाला थोड़ा स्पेशल और अलग है. वीडियो में दुल्हन लाल लहंगे में अपने दूल्हे के साथ हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. इस दौरान दुल्हन के ठुमकों और डांस पर चार चांद लगा रहा है उसका खूबसूरत चेहरा जिसे देखने के बाद पूरे इंटरनेट की नींद उड़ी हुई है. वीडियो देखने के बाद आप भी कह उठेंगे..."वाह".

हरियाणवी गानों पर ठुमके लगा दूल्हा-दुल्हन ने जमाई महफिल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने शादी के फंक्शन में डीजे फ्लोर पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. दुल्हन गाने की बीट पर इस तरह ठुमक रही है जैसे कोई परी फ्लोर पर उतर आई हो. दुल्हन के डांस से ज्यादा उसकी खूबसूरती के चर्चे इंटरनेट पर हो रहे हैं. दूल्हा भी कम नहीं है, डांस वो ऐसा कर रहा है मानों किसी प्रोफेशनल डांसर से सीखकर आया हो. दोनों को देखकर यूजर्स रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा को याद कर रहे हैं. कुल मिलाकर बात ये है कि डांस तो और भी हो सकते थे लेकिन हरियाणवी गानों पर जब कोई खूबसूरत दुल्हन ठुमके लगाती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट, झूमने लगा इंटरनेट

वीडियो को @subhashstar-w2p नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुल्हन काफी खूबसूरत है. एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे को देखकर तो लग रहा है कि लव मैरिज हुई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हरियाणवी गानों पर डांस करने की बात ही कुछ और है. दोनों रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख-अनुष्का लग रहे हैं.

