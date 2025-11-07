सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?

आज की डिजिटल दुनिया में रोज कोई न कोई नया ट्रेंड देखने को मिल जाता है. कभी डांस ट्रेंड, कभी मीम, कभी कोई पुराना गाना रीमिक्स बनकर फिर से वायरल. लोग वीडियो बनाते हैं, रील्स डालते हैं, और हम देखते हैं, हंसते हैं, कभी-कभी परेशान भी हो जाते हैं. लेकिन अब जो नया ट्रेंड आया है, उसने सबको थोड़ा हैरान कर दिया है.क्योंकि इस बार न कोई डांस है, न कोई गाना, न कोई मजेदार चैलेंज बल्कि इस बार ट्रेंड का नाम #OfficialApology यानी ऑफिशियल माफीनामा है. इस ट्रेंड में सोशल मीडिया पर कंपनियां अपने ग्राहकों से माफी मांग रही हैं. लेकिन असली गलती के लिए नहीं बल्कि इस माफी के पीछे एक मार्केटिंग ट्रिक छिपी है.

ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड क्या है?

5 नवंबर को स्कोडा इंडिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट डाली,पोस्ट पर लिखा था Our Official Apology, साथ में नीचे टीम स्कोडा इंडिया भी लिखा था. पोस्ट को देखकर किसी को लगा कि शायद कंपनी ने कोई बड़ी गलती की होगी और अब माफी मांग रही है. लेकिन जब लोगों ने ध्यान से पढ़ा, तो समझ आया ये असली माफी नहीं, बल्कि एक मजेदार मार्केटिंग स्ट्रैटिजी है. पोस्ट में लिखा था कि उनकी कार इतनी कंफर्टेबल है कि ड्राइवर को लंबा सफर भी छोटा लगने लगा.

स्कोडा के बाद तो सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अपोलॉजी की बरसात होने लगी. Garnier, Manforce, PVR Inox, Reliance Digital, Cashify, Clear सभी ब्रांड्स ने अपने-अपने ऑफिशियल अपोलॉजी पोस्ट डाल दिए. हर ब्रांड ने अपनी किसी न किसी खासियत के लिए माफी मांगी. जैसे Garnier ने कहा, हमें माफ करें, क्योंकि हमारा शैंपू बालों को बहुत सिल्की बना देता है. Manforce बोला, हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुरक्षित बना दिया. Reliance Digital ने भी कहा, हम माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारे ऑफर्स देखकर आपका बजट हिल जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में लोगों ने मस्ती शुरू कर दी. किसी ने लिखा, Nice PR trick. तो किसी ने कहा, असली गलती पर भी कभी माफी मांग लो. कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए लिखा बस अब दाम में भी थोड़ा माफी दे दो, हम तो सोच रहे थे कि आखिरकार किसी कंपनी ने गलती मानी, पर यहां तो सेल्फ-प्रमोशन निकला. ऑफिशियल अपोलॉजी यानी #OfficialApology हैशटैग इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा. लोगों ने इन पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए, मीम्स बनाए, और कुछ ब्रांड्स ने तो एक-दूसरे को कॉपी करने की होड़ मचा दी. सोशल मीडिया पर अब हर जगह हम माफी मांगते हैं, टाइप पोस्ट दिखाई देने लगी.

