21 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया. एयरक्राफ्ट अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचोंबीच तालाब में गिर गया. यह हादसा माघ मेले से 3 किलोमीटर दूर केपी कॉलेज के पीछे हुआ है. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है.

विमान के दोनों पायलट को बचाया

रेस्क्यू टीम ने विमान के दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया है. सेना का हेलिकॉप्टर भी मौके पर पहुंच गया है. हादसे वाली जगह पर दलदली तालाब है और चारों तरह जलकुंभी उगी हुई है. ऐसे में एयरक्राफ्ट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई. प्रत्यक्षदर्शी ने एबीपी न्यूज को बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए थे. वह तालाब में गिरे और दलदल में फंस गए. स्थानीय लोगों ने उनको बाहर निकाला. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग एयरक्राफ्ट में सवार थे.

क्रैश से पहले हवा में कुलाचे खाया एयरक्राफ्ट

एक प्रत्यक्षदर्शी ने एबीपी न्यूज को बाताया यहां कॉलेज के पास बच्चे खेल रहे थे. तभी आसमान में रॉकेट जैसी आवाज आई. जैसे ही हम लोग तालाब किनारे पहुंचे तो एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया था. तीन लोग पैराशूट से तालाब में उतरे थे. एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एयरक्राफ्ट ने हवा में कंट्रोल खो दिया था. इस वजह से हादसे का शिकार हो गया. दो लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया है.

वायुसेना और पुलिस हादसे की जांच कर रही

माघ मेले की वजह से इन दिनों शहर में ज्यादा भीड़ है. ऐसे में वायुसेना की टीम और स्थानीय पुलिस हादसे के कारणों की सख्ती से जांच कर रही है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी. अधिकारियों का कहना है कि यह एयरफोर्स का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था. उड़ानों के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्त पालन किया जाता है.