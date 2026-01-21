अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी एक दूसरे से 1988 में मिले थे. अब इस कपल की शादी को 38 साल पूरे हो चुके हैं. इस कपल के दो बेटे हैं. हाल ही में दोनों डेट पर गए थे और नए व्लॉग में कपल ने अपनी लव स्टोरी के बारे में मजेदार खुलासा किया. इस व्लॉग में अर्चना पूरन सिंह और परमीत ने वन नाइट स्टैंड के बारे में बात की.

इस दौरान परमीत ने एक और मजेदार बात भी बताई जब वो अपनी फैमिली के संग वेकेशन पर गए थे, लेकिन कैसे वहां से जल्दी वापस आ गए थे ताकी अर्चना के संग टाइम स्पेंड कर सकें.अर्चना और परमीत की पहली मुलाकात 1988 में एक दोस्त के घर पर हुई थी.

अर्चना कर रही थीं परमीत के फोन का इंतजार

एक तरह से वो एक वन नाइट स्टैंड था, जिसे बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उम्र भर का रिश्ता बन जाएगा. अर्चना और परमीत ने बताया कि वो कॉमन दोस्तों के संग जब उसी रात क्लब गए तो एक-दूसरे से बातें करने लगे. अर्चना अगले दिन वेट कर रही थीं कि परमीत उन्हें फोन करेंगे.

परमीत ने उन्हें फोन किया और तबसे दोनेों बातें करने लग गए.परमीत ने बताया,'वो बस एक रात का रिश्ता था,वन नाइट स्टैंड.'अर्चना ने इस पर हामी भरते हुए कहा कि उनका और परमीत का रिश्ता काफी ज्यादा कैजुअल होना था.उन्होंने कहा,'मेरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप हो गया था और परमीत का भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हो चुका था.उन्होंने कहा कि हम दोनों ही ब्रेकअप के बाद नए रिश्ते के तलाश में थे.'

अर्चना ने कहा,'लोग कहते हैं कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, लेकिन हम इस बात का सबूत हैं कि ये रिश्ते कामयाब हो सकते हैं. जो रिश्ता एक रात का, बस एक छोटी-मोटी बात का, एक कैजुअल अफेयर जैसा लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ. एक-दूसरे को हमने साफ-साफ कह दिया था कि ये रिश्ता सीरियस नहीं होगा.'

परमीत कर रहे थे स्ट्रगल

अर्चना और परमीत का जिस वक्त रिलेशनशिप शुरू हुआ, उससे पहले एक्ट्रेस जलवा फिल्म में देखा जा चुका था. हर तरफ अर्चना सुर्खियों में छाई हुई थीं. जबकि,परमीत सेठी उस दौरान स्ट्रगल कर रहे थे. परमीत ने कहा कि अर्चना उस दौरान लीग से बाहर थीं.

वो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक ते थे और अर्चना एकदम पॉपुलर थीं. परमीत ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्चना उन्हें हां कहेंगी.बता दें कुछ सालों तक लिव-इन में रहने के बाद अर्चना और परमीत ने घरवालों के शादी की बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. परमीत के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि अर्चना एक एक्ट्रेस थीं और उम्र में भी अपने पति से बड़ी थीं.

परमीत ने अर्चना संग शादी का मन बनाया और आधी रात को पंडित ढूंढने निकल पड़े. कपिल शर्मा के शो में परमीत ने बताया कि जब पंडित मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या आप भागकर शादी कर रहे हैं,क्या लड़की बालिग है. शादी हो गई और फिर अर्चना और परमीत ने अपनी शादी को चार साल छुपाकर रखा.

